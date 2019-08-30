|
"Индейцы идею поддержали и выкатили долги к США": В сети отреагировали на "имперский долг" Китая
30 августа 2019, 19:54 • 9 • Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов. "Американские индейцы идею поддержали и выкатили долги к США", - комментируют в соцсетях.
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров. В соцсетях напомнили американским властям о долгах перед коренным населением Америки.
Речь идет о статье агентства Bloomberg. В ней говорится, что Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность потребовать от Пекина оплаты долгов, сделанных в те времена, когда страной еще правил император.
Стоит отметить, что дефолтные китайские облигации до сих пор можно найти на чердаках или в подвалах американцев. Продают их через eBay в качестве предметов коллекционирования. Причем стоимость облигаций невелика – всего несколько сотен за штуку. Между тем Китайская Народная Республика эти долги императорской династии никогда не признавала, однако попытки получить платеж по этим бумагам время от времени отмечались.
Фото: скриншот Twitter/@rlz_the_kraken
Подпишитесь на нас
Загрузка...
9
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 августа 2019, 04:54
|
24 августа 2019, 19:28
|
24 августа 2019, 01:24
|
27 августа 2019, 07:24
|
28 августа 2019, 22:09
|
24 августа 2019, 01:24
|
28 августа 2019, 12:39