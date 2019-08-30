"Индейцы идею поддержали и выкатили долги к США": В сети отреагировали на "имперский долг" Китая

Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров. В соцсетях напомнили американским властям о долгах перед коренным населением Америки.

Речь идет о статье агентства Bloomberg. В ней говорится, что Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность потребовать от Пекина оплаты долгов, сделанных в те времена, когда страной еще правил император.

"Американские индейцы идею поддержали и выкатили долги к США", - комментирует в Twitter "Выпускайте Кракена!". "Отлично! Нам нужна наша АЛЯСКА!" - добавляет Андрей Хлыновский @botangidra. "Тогда Китай потребует американские долги LOL и США перестанет существовать. Страна - денежный долг", - пишет Mr Alexey @Mr_Aleksey. "Вы и мы на пороге великих компенсаций. Холокост и голодомор - вчерашний день, избитые шаблоны. Имперские долги - вот гешефт завтрашнего дня!" - смеётся Рэйган Рональд @Reagan_Right.

Стоит отметить, что дефолтные китайские облигации до сих пор можно найти на чердаках или в подвалах американцев. Продают их через eBay в качестве предметов коллекционирования. Причем стоимость облигаций невелика – всего несколько сотен за штуку. Между тем Китайская Народная Республика эти долги императорской династии никогда не признавала, однако попытки получить платеж по этим бумагам время от времени отмечались.

Фото: скриншот Twitter/@rlz_the_kraken