Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Итоги визита Болтона в Кишинёв: новый план партнёрства Молдова-НАТО
"Не москвичи": Оскорбившую силовиков Соболь разоблачили её же сторонни...
Годовщина убийства Захарченко: что изменилось в республике?
Нервы на ПРЕДЕЛЕ: Соловьев рвет и мечет! Освобождение Вышинского - ВАЖНЫЙ шаг на...
Главная / Политика

"Индейцы идею поддержали и выкатили долги к США": В сети отреагировали на "имперский долг" Китая

30 августа 2019, 19:54  •  9 • Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов. "Американские индейцы идею поддержали и выкатили долги к США", - комментируют в соцсетях.
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров. В соцсетях напомнили американским властям о долгах перед коренным населением Америки.
Речь идет о статье агентства Bloomberg. В ней говорится, что Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность потребовать от Пекина оплаты долгов, сделанных в те времена, когда страной еще правил император.
"Американские индейцы идею поддержали и выкатили долги к США", - комментирует в Twitter "Выпускайте Кракена!".
"Отлично! Нам нужна наша АЛЯСКА!" - добавляет Андрей Хлыновский @botangidra.
"Тогда Китай потребует американские долги LOL и США перестанет существовать. Страна - денежный долг", - пишет Mr Alexey @Mr_Aleksey.
"Вы и мы на пороге великих компенсаций. Холокост и голодомор - вчерашний день, избитые шаблоны. Имперские долги - вот гешефт завтрашнего дня!" - смеётся Рэйган Рональд @Reagan_Right.
Стоит отметить, что дефолтные китайские облигации до сих пор можно найти на чердаках или в подвалах американцев. Продают их через eBay в качестве предметов коллекционирования. Причем стоимость облигаций невелика – всего несколько сотен за штуку. Между тем Китайская Народная Республика эти долги императорской династии никогда не признавала, однако попытки получить платеж по этим бумагам время от времени отмечались.
Фото: скриншот Twitter/@rlz_the_kraken

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



9
Источник
Похожие новости
30 августа 2019, 03:39
В Кремле не стали комментировать этапирование Сенцова в Москву
30 августа 2019, 16:39
Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношений
30 августа 2019, 00:24
Запутались в цифрах: Эксперт заподозрил США в занижении числа жертв в Сирии и Ираке
30 августа 2019, 13:24
Невзоров назвал маршала Жукова "мясником" Второй мировой войны", которого пора забыть
29 августа 2019, 21:09
Наркоманы в ВСУ: Документы вскрыли реальный масштаб проблемы
30 августа 2019, 08:09
Адвокат удерживаемых на Украине россиян заявил, что его подзащитные остаются в СИЗО
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 августа 2019, 09:54
«Забыть позор «Мистралей»: во Франции подняли вопрос возобновления военно-техническог...
30 августа 2019, 03:39
"Принципиальный вопрос": Ещё одна страна отказала Польше из солидарности с ...
30 августа 2019, 06:54
"Покушали - рюмочку выпить, это полезно": Лукашенко перед Болтоном "ун...
30 августа 2019, 03:39
"А Петр Алексеевич все еще среди нас": Экс-президент Украины устроил сканда...
30 августа 2019, 03:39
"Балтийские тигры хоть будут?": Вслед за Лукашенко от визита в Польшу отказ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 августа 2019, 04:54
"Тошнит от одного вида": Уходящему в отставку украинскому премьеру вслед понеслись проклятья
24 августа 2019, 19:28
⚡ Кедми рассказал ВСЕ о ядерном оружии! Студия Соловьева не может поверить!
24 августа 2019, 01:24
Летел на сверхзвуке: У границ Крыма засекли подозрительный самолёт
27 августа 2019, 07:24
Львовский "Габуния" забил эфир отборным хамством: "Мы раздали паспорта быдлу"
28 августа 2019, 22:09
Трагедия в Турции: умерла пострадавшая в бассейне девочка из России
24 августа 2019, 01:24
Госдеп назвал дату санкционного удара по России: Эксперты рассказали, выдержит ли Москва
28 августа 2019, 12:39
Эксперт задал только два вопроса по MH17 и разоблачил заговор: Есть человек, который вывел самолёт под выстрел
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.