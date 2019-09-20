"Иначе вопрос будет закрыт": Немецкий детектив поставил условие по раскрытию данных о МН17

Стало известно о том, что немецкий детектив Йозеф Реш готов раскрыть свои доказательства по делу о крушении рейса МН17. Однако он отметил, что у него есть условия.

Представитель Реша передал, что не позднее 18 октября должно быть сделано письменное заявление со стороны Совместной следственной группы и прокуратуры Нидерландов о том, что информация, которая есть в распоряжении немецкого детектива, будет раскрыта при участии международных СМИ, а также ряда заинтересованных сторон.

Однако если до 18 октября указанные стороны письменно не проинформируют Реша о своем решении, то дело приобретет другой оборот. "Иначе вопрос будет закрыт", - отмечает представитель детектива. В этом случае не будет не только самой информации, но, собственно, Реша – в качестве свидетеля на суде, пишет РИА Новости.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.