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"Иначе вопрос будет закрыт": Немецкий детектив поставил условие по раскрытию данных о МН17

20 сентября 2019, 13:09  •  142 • В мире
Немецкий детектив готов раскрыть свои данные о МН17 на условиях публичности. Если это условие не удастся соблюсти, то "вопрос будет закрыт".
Стало известно о том, что немецкий детектив Йозеф Реш готов раскрыть свои доказательства по делу о крушении рейса МН17. Однако он отметил, что у него есть условия.
Представитель Реша передал, что не позднее 18 октября должно быть сделано письменное заявление со стороны Совместной следственной группы и прокуратуры Нидерландов о том, что информация, которая есть в распоряжении немецкого детектива, будет раскрыта при участии международных СМИ, а также ряда заинтересованных сторон.
Однако если до 18 октября указанные стороны письменно не проинформируют Реша о своем решении, то дело приобретет другой оборот. "Иначе вопрос будет закрыт", - отмечает представитель детектива. В этом случае не будет не только самой информации, но, собственно, Реша – в качестве свидетеля на суде, пишет РИА Новости.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

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