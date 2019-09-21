"Иначе Путин победит": Куда заведет Украину истерика из-за возвращения России в ПАСЕ?

Председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил, что ПАСЕ игнорирует собственные интересы и нарушает свои же принципы. Поэтому Украина не может посетить ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

"Пока воздержимся"

Яременко в своем фейсбук достаточно подробно объяснил, почему Киев не может ехать на предстоящую сессию.

По его словам, пока Киев "не имеет другой возможности" реагировать на то, как ПАСЕ нарушает собственные принципы. Более того, по словам депутата, Киев столкнулся "с откровенным игнорированием интересов". Как результат, Украина решила пойти на бойкот ПАСЕ. Но, правда, не постоянный, а только на одну сессию - ближайшую.

"Украина пока воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию", - резюмировал Яремко в сообщении, отметив, что такое решение поддержало большинство фракций Рады.

По словам Яремко, пока украинская делегация будет разрабатывать план "восстановления доверия" к ассамблее. Он будет обсуждаться с другими членами Совета Европы. Осенняя сессия ПАСЕ пройдет с 30 сентября по 4 октября.

"Иначе победит Путин"

Другой депутат Украины от Европейской солидарности Алексей Гончаренко заверил, что Незалежная все-таки будет участвовать в ПАСЕ, но в ограниченном составе. По его словам, несколько представители предыдущей делегации Верховной Рады в ассамблее планируют посетить предстоящую сессию.

"Интересы Украины надо отстаивать. Поэтому те представители старой делегации, которые вошли и в новый состав, включая меня, собираются ехать на сессию, чтобы представить позицию Украины", — написал он в своем фейсбук.

По словам Гончаренко, он не может допустить, чтобы на полях ПАСЕ звучала позиция Кремля и не звучала позиция Украины. "Иначе победителем в этой ситуации выйдет Путин. Мы не имеем права это допустить", — резюмировал депутат.

"Глупость и попытка привлечь внимание"

Отказ делегации от Украины приезжать на следующую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) — не более чем каприз. Шумиха в СМИ пройдет быстро, и потом все забудут про это. А Россия и ПАСЕ уж точно ничего не потеряют. Своим мнением с "360" поделился Франц Клинцевич, сенатор от Смоленской области, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

"Каприз Украины, которая лишила себя с точки зрения здравого смысла, такой серьезной международной площадки, как ПАСЕ. Это попытка привлечь внимание к себе и к неким своим проблемам", — отметил он.

По мнению Клинцевича, это внимание краткосрочное. СМИ некоторое время про это поговорят, а потом у всех будут свои дела, поэтому заявления Киева забудутся.

"Это очередная глупость, которую в политическом угаре, привлекая к себе внимание, демонстрируют украинские политики", - говорит сенатор.

По его мнению, для Украины в ее же отказе нет ничего позитивного и перспективного. Клинцевич сожалеет, что братская страна так себя ведет. Он считает россиян терпеливым народом, поэтому они подождут, когда соседи поумнеют.

"Отомстили кондуктору - купили билет и не поехали"

В Twitter иронизируют над решением Украины "ехать-не ехать" на ПАСЕ. Так, автор блога "Уругвайская разведка" пишет:"Укра отказалась от участия в сессии ПАСЕ. Отомстили кондуктору - купили билет и не поехали..".

В комментариях его пользователи иронизируют, хотя многие отмечают, что Россия покупала тот же билет, но ее "высадили из трамвая".

Журналистка Юлия Витязева в свою очередь заметила, что не может не вспомнить, как депутат Алексей Гончаренко обещал сделать все, чтобы "нога россиян не ступала по свободной земле Европы".

"Радует ни то, что Украины не будет в ПАСЕ , а то , что Запад перестал выполнять капризы Киевской власти", - в комментариях заметила @milla703.

"После звонка Трампа жизнь украинской элиты запахла новыми цветами", - предполагает @bazillio4.