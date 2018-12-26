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"Иначе Порошенко по стене размажут": Гаспарян о мотивах продления военного положения на Украине
26 декабря 2018, 14:54 • 268 • Политика
На Украине 26 декабря истекает срок военного положения. 30-дневный срок военного положения был введен 26 ноября в 10 областях страны по инициативе президента Петра Порошенко после инцидента в Керченском проливе. Сейчас эксперты говорят, что у него есть все мотивы, чтобы продлить военное положение — "иначе в политических дебатах Порошенко по стене размажут".
Публицист Армен Гаспарян в беседе с Царьградом порассуждал на тему — будет Порошенко продлевать военное положение.
"У него нет повода объявить о продлении военного положения. Потому что Россия не напала, там партизанская война не началась. То есть, пока нет причин по формальному признаку продлить военное положение. Но последняя социология, которая есть на Украине, по поводу президентской кампании, показывает, что позиции товарища Порошенко – они очень хлипкие. И ему на выборы с этим идти невозможно. Потому что в политических дебатах пани Юля Тимошенко его просто по стене размажет".
Что касается народной любви, то у украинцев пользуется огромной любовью комик Зеленский, который, судая по его последнему признанию, еще не определился, будет он участвовать в выборах или нет.
"И естественно, что Порошенко идеальная схема – это объявить о продлении военного положения. Сделать это, ну, в принципе, достаточно просто. Вот мы сейчас с вами беседуем. А там через пару часов какие-нибудь очередные 20 спортивных ребят захватывают, пытаются захватить Киево-Печерскую Лавру. Начинаются народные волнения – вот вам формальный повод для продления военного положения", - резюмирует Гаспарян.
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