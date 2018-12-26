"Иначе Порошенко по стене размажут": Гаспарян о мотивах продления военного положения на Украине

На Украине 26 декабря истекает срок военного положения. 30-дневный срок военного положения был введен 26 ноября в 10 областях страны по инициативе президента Петра Порошенко после инцидента в Керченском проливе. Сейчас эксперты говорят, что у него есть все мотивы, чтобы продлить военное положение — "иначе в политических дебатах Порошенко по стене размажут".

Публицист Армен Гаспарян в беседе с Царьградом порассуждал на тему — будет Порошенко продлевать военное положение.

" У него нет повода объявить о продлении военного положения. Потому что Россия не напала, там партизанская война не началась. Т о есть, пока нет причин по формальному признаку продлить военное положение. Но последняя социология, которая есть на Украине, по поводу президентской кампании, показывает, что позиции товарища Порошенко – они очень хлипкие. И ему на выборы с этим идти невозможно. Потому что в политических дебатах пани Юля Тимошенко его просто по стене размажет".

Что касается народной любви, то у украинцев пользуется огромной любовью комик Зел е нский, который, судая по его последнему признанию, еще не определился, будет он участвовать в выборах или нет.