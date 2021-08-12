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"Иначе как произволом назвать нельзя": США начали визовую войну против спортсменов России

12 августа 2021, 16:15  •  192 • Политика
Русские спортсменки Ласицкене и Сидорова не могут получить визы в США на этап "Бриллиантовой лиги". "Такое поведение иначе как произволом назвать нельзя", - заявила Тина Канделаки, призвав запретить проводить соревнования в США.
США не дают визу олимпийской чемпионке Токио в прыжках в высоту Марии Ласицкене и серебряной призёрке Игр в прыжках с шестом Анжелике Сидоровой, срывая их участие в этапе "Бриллиантовой лиги". Об этом сообщила телеведущая и генеральный продюсер спортивного телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки.
Она указала, что до начала соревнований осталось лишь девять дней, а решения проблемы так и не видно. По мнению Тины Канделаки, это лишний раз доказывает, что давление на русских спортсменов будет продолжено, и что "западные партнёры" не будут гнушаться использовать для этого любые доступные им средства.
Либо американцы должны вернуться к соблюдению прав всех спортсменов, либо не должны проводить крупные международные соревнования на своей территории. Ведь такое поведение иначе как произволом назвать нельзя,
- считает телеведущая.
Также она отметила, что на Олимпиаде в Токио в прыжках с шестом золотую медаль получила как раз американка Кэти Наджотт. По сути, неучастие русских спортсменок в этапе "Бриллиантовой лиги" означает, что спортсмены США будут избавлены от главных конкурентов на медали.
Напомним, что это уже не первый случай, когда США используют визы для давления на Россию. Ранее это оружие применялось против русских дипломатов. Теперь же его повернули и против спортсменов.

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