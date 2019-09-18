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"Имущество отберут и перераспределят": Эксперт о неприятностях, которые ждут Порошенко
18 сентября 2019, 09:09 • 171 • В мире
Порошенко лишат своего едва ли не основного актива: решением Печорского суда украинской столицы арестовано имущество и корпоративные права на завод "Кузница на Рыбальском. "Его имущество отберут и перераспределят", - предполагает эксперт Василий Колташов.
Об этом глава Центра политэкономических исследований Института нового общества рассказал в беседе с Nation News, добавив, что экс-президента Украины впереди еще ждет немало неприятностей.
Об аресте имущества на заводе "Кузница на Рыбальском" сообщил журналистам бывший глава администрации экс-президента Януковича юрист Андрей Портнов, по словам которого судебное решение было принято в рамках уголовного дела о легализации и "отмывании" доходов и неуплате налогов.
Кроме Порошенко, фигурантом по этому делу проходит и Сергей Тигипко. Сам же бывший украинский гарант фигурирует в 13 уголовных делах и проходит в качестве свидетеля еще по трем.
Как отметил Василий Колташов, с решения суда, видимо, начинается выполнение требований МВФ, хотя раньше его саботировали под разными предлогами.
По его мнению, как только на рынок украинской земли зайдут западные интересанты, то крупные местные дельцы останутся без ресурсов – их просто на всех не хватит.
Возможно, что у Порошенко и есть какой-то иммунитет. Однако на Украине главное – кто чем владеет, а нотариальные доказательства собственности мало чего стоят. Так что Порошенко здесь много что сможет потерять, уверен Василий Колташов.
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