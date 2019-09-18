"Имущество отберут и перераспределят": Эксперт о неприятностях, которые ждут Порошенко

Об этом глава Центра политэкономических исследований Института нового общества рассказал в беседе с Nation News, добавив, что экс-президента Украины впереди еще ждет немало неприятностей.

Об аресте имущества на заводе "Кузница на Рыбальском" сообщил журналистам бывший глава администрации экс-президента Януковича юрист Андрей Портнов, по словам которого судебное решение было принято в рамках уголовного дела о легализации и "отмывании" доходов и неуплате налогов.

Кроме Порошенко, фигурантом по этому делу проходит и Сергей Тигипко. Сам же бывший украинский гарант фигурирует в 13 уголовных делах и проходит в качестве свидетеля еще по трем.

Как отметил Василий Колташов, с решения суда, видимо, начинается выполнение требований МВФ, хотя раньше его саботировали под разными предлогами.

"Сейчас западные компании рассчитывают серьезно зайти на территорию Украины, и имущество Порошенко, скорее всего, будет отобрано и перераспределено в пользу тех, кем он раньше жертвовал. Порошенко сейчас идеально подходит для того чтобы на него повесить всю вину за войну, обнищание и так далее", - считает эксперт.

По его мнению, как только на рынок украинской земли зайдут западные интересанты, то крупные местные дельцы останутся без ресурсов – их просто на всех не хватит.

Возможно, что у Порошенко и есть какой-то иммунитет. Однако на Украине главное – кто чем владеет, а нотариальные доказательства собственности мало чего стоят. Так что Порошенко здесь много что сможет потерять, уверен Василий Колташов.