|
"Импульс" от "нормандской четверки"? Киев попросил Россию вернуть наблюдателей в Донбасс
04 сентября 2019, 23:24 • 65 • Политика
Киев попросил Россию вернуть ее наблюдателей в Донбасс в ходе очередного заседания контактной группы в Минске. Как отметил полпред РФ Борис Грызлов, этот шаг вполне может быть "импульсом" от встречи представителей лидеров "нормандской четверки", состоявшейся недавно. При этом он напомнил, что Киев продолжает нарушать режим перемирия, установленный минскими соглашениями – ВСУ не чураются даже обстреливать школы.
Шаг навстречу
О том, что украинская сторона на последнем заседании контактной группы сделала России предложение о возвращении ее представителей в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня, сообщила в своем Фейсбуке Дарья Олифер. Пресс-секретарь Леонида Кучмы (бывший президент Украины сейчас представляет страну в составе контактной группы как полномочный представитель) в своем посте отметила, что сотрудничество Москвы и Киева "целесообразно восстановить".
Как добавил представитель России Борис Грызлов, тем временем в Донбассе время от времени нарушается режим перемирия, причем со стороны украинских военных. Если в последние 1,5 месяца там было относительно тихо, то в конце августа ситуация несколько обострилась. При этом ВСУ обстреливают даже школы, что Грызлов назвал недопустимым.
Полпред России напомнил, что 2 сентября в Берлине прошла встреча лидеров так называемой "нормандской четверки". Он предположил, что именно это дало "импульс работе контактной группе", пишет РИА Новости.
Особый статус для Донбасса
Грызлов отметил, что сейчас в числе приоритетных – задачи по введению закона об особом статусе в полном объеме, превращение особого статуса в бессрочный (по формуле Штайнмайера), и закрепление особого статуса в конституции Украины. Плюс к этому нужно дальше разводить воинствующие стороны по линии соприкосновения. Первые шаги уже сделаны: после того, как Верховная рада нового созыва начала работу, Киев и Донбасс совместными усилиями разминировали территории и восстановили мост в станице Луганской.
Полпред ДНР в контактной группе Наталья Никонорова тем временем напомнила, что украинские военные и дальше продолжат бесчинствовать в Донбассе. Положить конец военным преступлениям можно, только если в Киеве начнут наконец наказывать виновных. Никонорова обратилась к ОБСЕ с призывом повлиять на Киев в вопросе о соблюдении положений объявленного перемирия. Она добавила, что Донбасс давно готов к обмену пленными, тогда как украинская сторона всеми силами затягивает этот процесс.
"Поздравление" из гранатомета
Украинские каратели обстреляли сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ и оперативной группы представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), приехавших на юг республики. Об этом сообщил глава представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.
Инцидент произошёл 1 сентября в 12:15. Опергруппа ДНР в СЦКК и наблюдатели СММ ОБСЕ попали под обстрел из гранатометов и стрелкового оружия, прибыв на место для фиксации последствий обстрела в селе Коминтерново.
Как сообщает Донецкое агентство новостей, огонь вёлся целенаправленно, невзирая на согласованное сторонами перемирие и гарантии безопасности украинской стороны в СЦКК. По словам Якубова, ВСУ ведут обстрел села с применением минометов, гранатометов и огнестрельного оружия.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
65
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 августа 2019, 21:54
|
03 сентября 2019, 14:39
|
31 августа 2019, 02:09
|
04 сентября 2019, 13:39
|
01 сентября 2019, 17:24
|
02 сентября 2019, 09:24
|
03 сентября 2019, 05:09