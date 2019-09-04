"Импульс" от "нормандской четверки"? Киев попросил Россию вернуть наблюдателей в Донбасс

Шаг навстречу

О том, что украинская сторона на последнем заседании контактной группы сделала России предложение о возвращении ее представителей в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня, сообщила в своем Фейсбуке Дарья Олифер. Пресс-секретарь Леонида Кучмы (бывший президент Украины сейчас представляет страну в составе контактной группы как полномочный представитель) в своем посте отметила, что сотрудничество Москвы и Киева "целесообразно восстановить".

Как добавил представитель России Борис Грызлов, тем временем в Донбассе время от времени нарушается режим перемирия, причем со стороны украинских военных. Если в последние 1,5 месяца там было относительно тихо, то в конце августа ситуация несколько обострилась. При этом ВСУ обстреливают даже школы, что Грызлов назвал недопустимым.

Полпред России напомнил, что 2 сентября в Берлине прошла встреча лидеров так называемой "нормандской четверки". Он предположил, что именно это дало "импульс работе контактной группе", пишет РИА Новости.

Особый статус для Донбасса

Грызлов отметил, что сейчас в числе приоритетных – задачи по введению закона об особом статусе в полном объеме, превращение особого статуса в бессрочный (по формуле Штайнмайера), и закрепление особого статуса в конституции Украины. Плюс к этому нужно дальше разводить воинствующие стороны по линии соприкосновения. Первые шаги уже сделаны: после того, как Верховная рада нового созыва начала работу, Киев и Донбасс совместными усилиями разминировали территории и восстановили мост в станице Луганской.

Полпред ДНР в контактной группе Наталья Никонорова тем временем напомнила, что украинские военные и дальше продолжат бесчинствовать в Донбассе. Положить конец военным преступлениям можно, только если в Киеве начнут наконец наказывать виновных. Никонорова обратилась к ОБСЕ с призывом повлиять на Киев в вопросе о соблюдении положений объявленного перемирия. Она добавила, что Донбасс давно готов к обмену пленными, тогда как украинская сторона всеми силами затягивает этот процесс.

"Поздравление" из гранатомета

Украинские каратели обстреляли сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ и оперативной группы представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), приехавших на юг республики. Об этом сообщил глава представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

Инцидент произошёл 1 сентября в 12:15. Опергруппа ДНР в СЦКК и наблюдатели СММ ОБСЕ попали под обстрел из гранатометов и стрелкового оружия, прибыв на место для фиксации последствий обстрела в селе Коминтерново.

Как сообщает Донецкое агентство новостей, огонь вёлся целенаправленно, невзирая на согласованное сторонами перемирие и гарантии безопасности украинской стороны в СЦКК. По словам Якубова, ВСУ ведут обстрел села с применением минометов, гранатометов и огнестрельного оружия.