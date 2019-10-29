"Импульсивный лидер" мёртв, останки выброшены… После смерти аль-Багдади людей стал мучить один-единственный вопрос

В США сообщили о смерти главаря ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли ранее заявил, что американские военные не только ликвидировали предводителя и идейного вдохновителя боевиков, но и уничтожили его тело "должным образом".

Публицист Борис Рожин в своём блоге отмечает, что после таких сведений о ликвидации "импульсивного лидера" людей мучает лишь один вопрос: где доказательства?

"Пока что нет ни одной фотографии трупа Багдади или кусков его тела, если, как утверждают, оно было разорвано взрывом. Интересно, что помешало сделать фотографии трупа, тем более если его еще потом вывозили для утопления в море?" - недоумевает Рожин.

Он отмечает, что его сомнения подтверждаются и тем, что и в ООН не поверили "официалке" Вашингтона.

"Вопрос этот волнует не только обычных граждан - в руководстве ООН заявили, что не могут проверить смерть Багдади", - отметил публицист.

По информации источников Reuters и CNN, с телом боевика якобы расправились, как некогда с останками Усамы бен Ладена - выбросили в море.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении аль-Багдади в Сирии. Позже официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у Москвы нет достоверной информации о проведении американскими военнослужащими операции по очередному "уничтожению" террориста.

В Кремле заявили, что если смерть главаря ИГ подтвердится, то можно будет говорить о серьёзном вкладе Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом.