"Имеют право": Вузам России разрешили отказывать непривитым студентам в общежитии

Минобрнауки разрешило вузам заселять в общежития только привитых студентов. "В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры", - заявили в ведомстве.

В России вузы получили право отказывать студентам без прививки от коронавируса в заселении в общежитие. Об этом говорится в недавнем заявлении пресс-службы Минобрнауки.

В ведомстве отметили, что вузы несут ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, включая проведение практической подготовки. То же самое касается жизни и здоровья сотрудников вуза.

В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг,

- цитирует РИА Новости пресс-службу Минобрнауки.

Ранее о заселении в студенческие общежития только вакцинированных студентов объявил Финансовый университет при Правительстве России. В Минобрнауки подтвердили, что вуз имеет на это полное право, учитывая ситуацию с распространением коронавируса.