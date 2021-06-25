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"Имеют право": Вузам России разрешили отказывать непривитым студентам в общежитии
25 июня 2021, 23:15 • 65 • Политика
Минобрнауки разрешило вузам заселять в общежития только привитых студентов. "В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры", - заявили в ведомстве.
В России вузы получили право отказывать студентам без прививки от коронавируса в заселении в общежитие. Об этом говорится в недавнем заявлении пресс-службы Минобрнауки.
В ведомстве отметили, что вузы несут ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, включая проведение практической подготовки. То же самое касается жизни и здоровья сотрудников вуза.
- цитирует РИА Новости пресс-службу Минобрнауки.
Ранее о заселении в студенческие общежития только вакцинированных студентов объявил Финансовый университет при Правительстве России. В Минобрнауки подтвердили, что вуз имеет на это полное право, учитывая ситуацию с распространением коронавируса.
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