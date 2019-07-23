"Именно так умирает бизнес": Зачем Aviasales влез в скандал с Навальным и Соловьёвым?

В Twitter компания Aviasales попыталась сыграть на "сенсации" о том, что у телеведущего Владимира Соловьёва сторонники Алексея Навального обнаружили вид на жительство в Италии.

Портал опубликовал подборку горящих билетов в "страну запрещёнки", озаглавив своё "расследование" "В Италию - как к себе домой!".

Пользователи, однако, не пришли в восторг от попытки компании влезть в скандал. "Удаляю приложение. И как минимум людей 20 из моего окружения удалят вас", - написал @daniyar1988. "Именно так умирает бизнес", - заметил @Vladimi94735309. "Креативом в конторе заведует замужний гомосексуалист из Риги Янис Дзенис", - заметил Михаил Шахназаров.

Напомним, что скандал разгорелся накануне. Штаб Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждалось, что Владимир Соловьёв "ездит в Италию, как к себе домой", поскольку имеет вид на жительство в стране. Тележурналист в свою очередь заметил, что документ оформил ещё лет десять назад, и он никаких преимуществ не даёт, кроме как возможности пребывать в стране более чем 90 дней.