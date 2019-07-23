Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зарегистрировать всех кандидатов в Мосгордуму, как требует оппозиция, невозможно...
Правительство готовит "подарок" ЦРУ и мошенникам? Стоит ли держать рус...
Над евроукрами издеваются уже и в Китае (Руслан Осташко)
Памфилова “доброжелательно” объяснила кандидатам с мертвыми душами: Зарегистриро...
Главная / Политика

"Именно так умирает бизнес": Зачем Aviasales влез в скандал с Навальным и Соловьёвым?

23 июля 2019, 21:54  •  66 • Политика
Портал по поиску дешёвых авиабилетов Aviasales решил "прилепиться" к скандалу вокруг расследования Алексея Навального в отношении Владимира Соловьёва и опубликовал подборку самых дешёвых билетов в Италию - "страну запрещёнки". В Twitter рекламу не оценили, решив, что "именно так умирает бизнес".
В Twitter компания Aviasales попыталась сыграть на "сенсации" о том, что у телеведущего Владимира Соловьёва сторонники Алексея Навального обнаружили вид на жительство в Италии.
Портал опубликовал подборку горящих билетов в "страну запрещёнки", озаглавив своё "расследование" "В Италию - как к себе домой!".
Пользователи, однако, не пришли в восторг от попытки компании влезть в скандал. "Удаляю приложение. И как минимум людей 20 из моего окружения удалят вас", - написал @daniyar1988. "Именно так умирает бизнес", - заметил @Vladimi94735309. "Креативом в конторе заведует замужний гомосексуалист из Риги Янис Дзенис", - заметил Михаил Шахназаров.
Напомним, что скандал разгорелся накануне. Штаб Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждалось, что Владимир Соловьёв "ездит в Италию, как к себе домой", поскольку имеет вид на жительство в стране. Тележурналист в свою очередь заметил, что документ оформил ещё лет десять назад, и он никаких преимуществ не даёт, кроме как возможности пребывать в стране более чем 90 дней.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
23 июля 2019, 18:39
В Госдуме увидели выгоды для России в премьерстве Бориса Джонсона
23 июля 2019, 21:54
Совфед одобрил законопроекты о выборе работником зарплатного банка
23 июля 2019, 18:39
Памфилова “доброжелательно” объяснила кандидатам с мертвыми душами: Зарегистрировать всех невозможно
23 июля 2019, 15:24
"Еще нам должны будут": В Госсовете Крыма отреагировали на попытки Украины взыскать убытки с России
23 июля 2019, 21:54
На кону более миллиарда: Болгарский президент наложил вето на покупку американских истребителей
23 июля 2019, 15:24
Борис Джонсон возглавил правительство Великобритании
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 июля 2019, 12:09
Истребители Южной Кореи открыли огонь по российскому бомбардировщику - СМИ
23 июля 2019, 08:54
"Им не нужен мир, они хотят убивать": Жириновский предсказал Украине "...
23 июля 2019, 05:39
"Это будет опасным для Европы": Результаты выборов в Верховную раду испугал...
23 июля 2019, 02:24
Санкции вводил Евросоюз: Путин снял оружейное эмбарго с африканской страны
23 июля 2019, 11:54
«Ребёнок ещё не знает»: как заключённая в мордовской колонии провожает трёхлетнюю доч...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 июля 2019, 00:09
"Не устоял перед соблазном": Небензя жестко осадил постпреда Германии за спекуляцию на теме MH17
17 июля 2019, 03:24
На Украине появились первые жертвы предвыборной гонки? Найден мертвым кандидат в депутаты от оппозиции
21 июля 2019, 14:24
Порошенко на выборах высказался против «российского реванша»
23 июля 2019, 11:54
«Ребёнок ещё не знает»: как заключённая в мордовской колонии провожает трёхлетнюю дочь в детдом
18 июля 2019, 14:54
В Киеве готовы к обмену пленными в Донбассе по формуле «208 на 69»
20 июля 2019, 12:39
"С лупой изучали?": Карта военных баз НАТО от посольства России вызвала ажиотаж у украинцев
17 июля 2019, 03:24
Война в Донбассе и российский газ: Зеленский позвонил Меркель посоветоваться
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.