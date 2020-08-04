"Именно поэтому мы критикуем Германию": Варшава назвала главную причину нелюбви к России

Речь идёт о газопроводе "Северный поток-2".

"Есть некоторые вопросы, которые нам не нравятся, например "Северный поток - 2", - уточнил он.

По словам Моравецкого, деньги для этого проекта пойдут на спонсирование российского оружия. Кроме того, отметил он, "СП-2" отрежет Украину от поставок газа в Европу, и тогда Россия сможет сделать с Украиной "всё что захочется".

Он отметил, что именно поэтому оба "Северных потока" представляют опасность для "нашего региона".

"Именно поэтому мы критикуем Германию", - отметил он.