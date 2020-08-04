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"Именно поэтому мы критикуем Германию": Варшава назвала главную причину нелюбви к России
04 августа 2020, 14:40 • 57 • Политика
Варшава назвала главную причину нелюбви к России. По словам польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, в целом в Польше якобы не наблюдается русофобии, но есть один момент. "Именно поэтому мы критикуем Германию", - отметил он.
Речь идёт о газопроводе "Северный поток-2".
"Есть некоторые вопросы, которые нам не нравятся, например "Северный поток - 2", - уточнил он.
По словам Моравецкого, деньги для этого проекта пойдут на спонсирование российского оружия. Кроме того, отметил он, "СП-2" отрежет Украину от поставок газа в Европу, и тогда Россия сможет сделать с Украиной "всё что захочется".
Он отметил, что именно поэтому оба "Северных потока" представляют опасность для "нашего региона".
"Именно поэтому мы критикуем Германию", - отметил он.
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