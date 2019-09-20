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"Имена!" Немецкий следователь поставил опасный ультиматум Нидерландам по МН17
20 сентября 2019, 00:09 • 77 • Политика
Немецкий детектив Йозеф Реш готов раскрыть известные ему факты о крушении рейса МН17, в том числе имена виновников, если международные и национальные следователи выполнят ряд условий.
Как сообщил адвокат детектива в письме, Совместная следственная группа и прокуратура Нидерландов должны не позже 18 октября сделать письменное заявление о том, что информация Реша будет раскрыта с участием международных СМИ и заинтересованных государств.
К заявлению может присоединиться и следственный комитет Малайзии, если он будет создан к тому моменту.
В течение этого срока все стороны, вовлеченные в дело, должны принять определенное решение, тем более что смысл предложения должен быть известен им со времени письма Реша от 07.12.2016. В противном случае Реш отказывается от дачи показаний, указывается в письме юриста.
В 2016 году Реш, расследовавший крушение МН17 с 2014 года, сообщил, что ему известны имена ответственных за катастрофу лиц и другие данные, которые международное следствие игнорирует, напоминает РИА Новости.
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