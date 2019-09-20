"Имена!" Немецкий следователь поставил опасный ультиматум Нидерландам по МН17

Как сообщил адвокат детектива в письме, Совместная следственная группа и прокуратура Нидерландов должны не позже 18 октября сделать письменное заявление о том, что информация Реша будет раскрыта с участием международных СМИ и заинтересованных государств.

К заявлению может присоединиться и следственный комитет Малайзии, если он будет создан к тому моменту.

В течение этого срока все стороны, вовлеченные в дело, должны принять определенное решение, тем более что смысл предложения должен быть известен им со времени письма Реша от 07.12.2016. В противном случае Реш отказывается от дачи показаний, указывается в письме юриста.

В 2016 году Реш, расследовавший крушение МН17 с 2014 года, сообщил, что ему известны имена ответственных за катастрофу лиц и другие данные, которые международное следствие игнорирует, напоминает РИА Новости.