|
"Имена, фамилии, номера телефонов": Спецназ Косово потерял копию плана спецоперации - СМИ
01 июня 2019, 02:24 • 30 • Политика
Косовскоалбанский спецназ, устроивший нападение на сербов на севере Косово и Метохии, потерял копию плана спецоперации. Секретные документы обнаружили местные жители и передали их сербским СМИ.
Во время рейда против сербов на севере Косово и Метохии косовскоалбанский спецназ потерял копию плана спецоперации с именами и фамилиями сотрудников полиции, а также номерами их телефонов. Секретные документы нашли местные жители и передали сербским СМИ. Подробности сообщает сербское издание "Вечерние новости".
Отмечается, что в результате действий косовскоалбанского спецназа было избито свыше 100 человек, большинство из которых сербы. Ещё 19 были арестованы. При этом спецназовцы так усердствовали, что умудрились потерять копию плана своей спецоперации. В документах имеются имена и фамилии правоохранителей, с указанием номеров их телефонов, а также другие конфиденциальные данные. Также среди найденных документов есть фотографии и личные данные сербов, на которых напали албанцы.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
30
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 мая 2019, 00:54
|
29 мая 2019, 06:09
|
29 мая 2019, 12:39
|
25 мая 2019, 07:54
|
27 мая 2019, 05:24
|
25 мая 2019, 23:54
|
25 мая 2019, 20:54