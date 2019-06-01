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"Имена, фамилии, номера телефонов": Спецназ Косово потерял копию плана спецоперации - СМИ

01 июня 2019, 02:24  •  30 • Политика
Косовскоалбанский спецназ, устроивший нападение на сербов на севере Косово и Метохии, потерял копию плана спецоперации. Секретные документы обнаружили местные жители и передали их сербским СМИ.
Во время рейда против сербов на севере Косово и Метохии косовскоалбанский спецназ потерял копию плана спецоперации с именами и фамилиями сотрудников полиции, а также номерами их телефонов. Секретные документы нашли местные жители и передали сербским СМИ. Подробности сообщает сербское издание "Вечерние новости".
Отмечается, что в результате действий косовскоалбанского спецназа было избито свыше 100 человек, большинство из которых сербы. Ещё 19 были арестованы. При этом спецназовцы так усердствовали, что умудрились потерять копию плана своей спецоперации. В документах имеются имена и фамилии правоохранителей, с указанием номеров их телефонов, а также другие конфиденциальные данные. Также среди найденных документов есть фотографии и личные данные сербов, на которых напали албанцы.
"Эти документы, безусловно, будут полезны для дальнейшего расследования действий, которые поставили южную провинцию на грань вооруженного конфликта и были предприняты под предлогом борьбы с преступностью и коррупцией", - пишет сербское издание.

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