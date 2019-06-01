"Имена, фамилии, номера телефонов": Спецназ Косово потерял копию плана спецоперации - СМИ

Во время рейда против сербов на севере Косово и Метохии косовскоалбанский спецназ потерял копию плана спецоперации с именами и фамилиями сотрудников полиции, а также номерами их телефонов. Секретные документы нашли местные жители и передали сербским СМИ. Подробности сообщает сербское издание "Вечерние новости".

Отмечается, что в результате действий косовскоалбанского спецназа было избито свыше 100 человек, большинство из которых сербы. Ещё 19 были арестованы. При этом спецназовцы так усердствовали, что умудрились потерять копию плана своей спецоперации. В документах имеются имена и фамилии правоохранителей, с указанием номеров их телефонов, а также другие конфиденциальные данные. Также среди найденных документов есть фотографии и личные данные сербов, на которых напали албанцы.