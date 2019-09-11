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"Имел доступ к данным спецслужб?": Песков дал четкий ответ по "агенту" США Смоленкову

11 сентября 2019, 14:39  •  201 • Политика
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал очередные сообщения про "агента" США. "Имел доступ к данным спецслужб?" - переспросил Песков и дал журналистам четкий ответ.
Предполагаемый американский шпион проработал в Кремле не менее пяти лет. Якобы он мог нанести весьма существенный ущерб безопасности России, заявляют "Ведомости".
Напомним, в понедельник, 9 сентября, телеканал CNN сообщил, что высокопоставленный агент ЦРУ в Кремле якобы был вывезен в позапрошлом году из-за опасений, что его имя может быть раскрыто.
The New York Times также выпустила материал, в котором уверялось, что Смоленков работал на ЦРУ несколько долгих лет, при этом он "был главным информатором американских спецслужб". Примечательно то, что в обоих случаях у американских журналистов снова нет доказательств. Заявляя очередной факт, они довольствуются голословными обвинениями.
Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил данную информацию, добавив, что "агент" США Олег Смоленков не имел доступа к данным спецслужб.
"Имел доступ к данным спецслужб? – отметил Песков. - Нет, это я подтвердить не могу".
Опровергнув сообщения американской прессы, пресс-секретарь главы государства тем самым дал четкий ответ на заданный вопрос.

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