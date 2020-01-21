Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Неактуально»: почему Киев не вернет Донбасс силой
"Понты – вещь дорогая, как и норвежский бензин": Белоруссия закупила н...
Куда приводит трусость власти
На Украине потребовали повысить пошлины на топливо из России
Главная / Политика

"Имеет токсичный характер": к бойкоту закона о домашнем насилии присоединяются регионы России

21 января 2020, 18:09  •  105 • Политика
В Общественной палате Волгоградской области пришли к выводу, что в сегодняшнем виде так называемый закон о домашнем насилии "имеет токсичный характер" и принимать его просто опасно. Таким образом, к бойкоту спорной нормы присоединяются всё новые регионы России.
Резкой критике в Общественной палате Волгоградской области подвергли так называемый закон о домашнем насилии - речь идёт о проекте, который по задумке должен ввести меры профилактики семейно-бытового насилия, однако при анализе он вызвал множество споров.
Как отмечено на сайте палаты, в обсуждении принимали участие уполномоченные по правам человека и ребёнка в регионе. А также представители местных властей. Так, председатель Общественной палаты Татьяна Гензе сообщила, что в структуру поступили более 150 писем от экспертов - юристов, правозащитников и адвокатов, которые выступили категорически против нормы. Проблема в том, что понятие "семейно-бытовое насилие" в законопроекте сегодня крайне размыто. Кроме того, встречаются спорные формулировки: например, "есть основания полагать" или "угроза причинения". В результате, как добавила помощник председателя палаты Ксения Данильчук, создаются предпосылки для злоупотребления нормой.
"Законопроект в данной редакции и с таким количеством неопределенных дефиниций имеет токсический характер", - уверена Данильчук.
Представители палаты считают, что проект закона нуждается в серьёзной переработке. А в сегодняшнем виде он только навредит. О невнятности формулировок и опасности законопроекта ранее говорили эксперты и на федеральном уровне. Более того, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев совершенно чётко отмечал, что сегодняшнее законодательство имеет все инструменты для борьбы с семейно-бытовым насилием. Другой вопрос, что они не используются. Так почему бы не отладить эту систему?
Против проекта закона выступила и Русская Православная Церковь, обратив внимание на трактовки.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



105
Источник
Похожие новости
20 января 2020, 19:24
Не обращая внимания на "моральных уродов": поддержка семьи по-новому в России стартует весной
20 января 2020, 19:24
Работать на демографию, а не нарушать нравственность: Малофеев рассказал, какие претензии накопились к Мединскому
21 января 2020, 18:09
Одна полная отставка и одобренный кандидат: новое правительство России пока формируют источники
21 января 2020, 18:09
Госпереворот в Венесуэле по стратегии развала СССР? Помпео раскрыл детали миссии США
21 января 2020, 16:09
Госдума приняла в I чтении законопроект о введении должности зампредседателя Совбеза РФ
21 января 2020, 01:54
Со скоростью Думы: поправки в Конституцию могут принять к концу февраля
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 января 2020, 11:39
И Зеленский наш? Президент проговорился: Украины нет
21 января 2020, 01:54
"Зачем вы проснулись и начинаете работать более активно?" Володин вопросом ...
21 января 2020, 11:39
"Путин, остановись!!!": Соцсети о "правительствопаде" в Узбекиста...
21 января 2020, 14:54
Новейшая российская РЛС засекла «стелс»-истребители F-35, делаем выводы
21 января 2020, 08:09
«Идеологический удар для Киева»: пять лет назад ополченцы освободили от ВСУ аэропорт ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 января 2020, 01:09
Записки киевлянки: «Нехай росiяни в Крыму працюють*, все равно все нам достанется»
16 января 2020, 08:09
"Это контрреволюция и отказ от наследия 90-х": Тюренков о сути послания Путина Федеральному Собранию
17 января 2020, 03:39
Выборы в Донбассе: Киев требует вернуть беженцев
17 января 2020, 00:24
Путин стал ещё больше Путиным. Вскрыв кубышку с триллионами, он вынес приговор
15 января 2020, 06:09
Польшу вражда к России дважды приводила к краху. Третьего она не переживёт
19 января 2020, 14:09
"Угадай министра обороны... Выигрывает Мутко": Сатановский о "новогоднем подарке" Путина и тотализаторе журналистов
15 января 2020, 09:24
"Смотрите в правый верхний угол": Коц разоблачил видео с двумя ракетами, пущенными в украинский "Боинг"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.