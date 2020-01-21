"Имеет токсичный характер": к бойкоту закона о домашнем насилии присоединяются регионы России

Резкой критике в Общественной палате Волгоградской области подвергли так называемый закон о домашнем насилии - речь идёт о проекте, который по задумке должен ввести меры профилактики семейно-бытового насилия, однако при анализе он вызвал множество споров.

Как отмечено на сайте палаты, в обсуждении принимали участие уполномоченные по правам человека и ребёнка в регионе. А также представители местных властей. Так, председатель Общественной палаты Татьяна Гензе сообщила, что в структуру поступили более 150 писем от экспертов - юристов, правозащитников и адвокатов, которые выступили категорически против нормы. Проблема в том, что понятие "семейно-бытовое насилие" в законопроекте сегодня крайне размыто. Кроме того, встречаются спорные формулировки: например, "есть основания полагать" или "угроза причинения". В результате, как добавила помощник председателя палаты Ксения Данильчук, создаются предпосылки для злоупотребления нормой.

"Законопроект в данной редакции и с таким количеством неопределенных дефиниций имеет токсический характер", - уверена Данильчук.

Представители палаты считают, что проект закона нуждается в серьёзной переработке. А в сегодняшнем виде он только навредит. О невнятности формулировок и опасности законопроекта ранее говорили эксперты и на федеральном уровне. Более того, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев совершенно чётко отмечал, что сегодняшнее законодательство имеет все инструменты для борьбы с семейно-бытовым насилием. Другой вопрос, что они не используются. Так почему бы не отладить эту систему?

Против проекта закона выступила и Русская Православная Церковь, обратив внимание на трактовки.