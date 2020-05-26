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"Имеет место политическая спекуляция": Эксперт о партнёрстве России с Италией и Индией по самолётам
26 мая 2020, 12:55 • 104 • Политика
России не нужны Индия и Италия, чтобы построить самолёт, считает военный летчик Владимир Попов. "Думаю, что здесь имеет место некая политическая спекуляция", - отмечает он.
Россия не нуждается в кооперациях по авиастроению с другими странами, так как это может стать инструментом политического давления. Такую мысль высказал заслуженный военный лётчик России Владимир Попов.
Речь идёт об инцидентах вроде выхода Италии из проекта по созданию учебно-боевого штурмовика Як-130. На завершающем этапе разработки итальянская компания Aermacchi покинула проект, захватив всю техническую документацию. Позднее в Италии выпустили свой самолёт - М-346.
Похожая судьба постигла российско-индийскую программу FGFA по созданию истребителя пятого поколения Су-57. После 10 лет совместной работы Индия заявила, что истребитель не соответствует техническим требованиям и покинула программу.
По словам российского военного лётчика Владимира Попова, Индия уже не первый раз ведёт себя подобным образом. Для этой страны были сделаны закупки МиГ-29КУБ в корабельном и наземном вариантах, но страна предпочла приобрести самолёты в Европе.
При этом военный лётчик выразил полную уверенность в том, что Россия обладает всем необходимым, чтобы производить любую авиационную технику самостоятельно. Он отметил, что не хватает лишь рабочих рук и времени, упущенного в 90-е годы застоя.
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