"Имеем полное право": Белый дом готовится к введению в США чрезвычайного положения - WP

Администрация президента Дональда Трампа занята подготовкой почвы для введения режима чрезвычайного положения в США. Таким образом предполагается добиться выделения бюджетных средств для строительства пограничной стены между Соединенными Штатами и Мексикой. Комментируя это, Дональд Трамп заявил: "В законе ясно указано - мы имеем полное право на введение режима чрезвычайного положения в стране".

В Белом доме начали готовиться к объявление чрезвычайного положения в США ради строительства пограничной стены с Мексикой - главной идеи президента Трампа. Скорее всего, это спровоцирует скандал с оппозицией главе государства, однако поможет завершить трехнедельный шатдаун.

В настоящее время администрация президента рассматривает возможность перенаправления части бюджетных средств инженерных войск армии США в другое русло - на строительство стены, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Трамп уже сделал запрос, призвав выяснить, сколько времени потребуется инженерным войскам, чтобы подписать все необходимые контракты и приступить к строительству в течение полутора месяцев. Бюджет инженерных войск рассматривается в качестве потенциального источника неиспользованных средств, уточняет издание.

Глава государства прокомментировал возможное введение ЧП, заявив, что он обладает полным правом принять такое решение.

"В законе на этот счёт всё ясно - я имею в виду, что мы имеем полное право на введение режима чрезвычайного положения в стране", - цитирует его Fox News.

Напомним, о возможности введения чрезвычайного положения ради получения финансирования строительства стены на границе с Мексикой Дональд Трамп заявил ещё 5 января. По его словам, это позволит обойти сопротивляющийся Конгресс.

"Я в состоянии сделать это, если захочу. Я этого не сделал", - сказал глава страны в ответ на вопросы журналистов.

Из-за разногласий с Конгрессом и невозможности согласовать бюджет без выделения средств на строительство стены с 22 декабря в США была частично приостановлена работа правительственных органов. Более того, Трамп пригрозил, что сможет сохранять шатдаун "долгое время, месяцы и даже годы".