"Имеем план Б": Россия готова ответить США на выход из Договора по открытому небу

21 мая западные СМИ со ссылками на источники в администрации Дональда Трампа написали, что международные партнёры якобы уже уведомлены о выходе США из Договора по открытому небу. Российским властям об этом решении планируется сообщить 22 мая. Официального комментария от Белого дома нет.

Владимир Ермаков заявил, что США давно уже не являются "надёжным партнёром", поэтому России приходится действовать, исходя из текущих условий. Он отказался говорить, какие действия предпримет Кремль, если информация о выходе из Договора подтвердится.

"Мы всегда имеем какой-то план Б", - добавил представитель российского МИД.

Он пояснил, официальных уведомлений от США Россия не получала, поэтому ситуация никак не изменилась. США пока ещё являются участниками договора, пишет ТАСС.

Белый дом неоднократно пытался исказить ситуацию, заявляя, что выход из соглашения является реакцией на нарушения с российской стороны. Ермаков назвал такие попытки абсолютно безосновательными. Он отметил, что Россия по-прежнему готова взаимодействовать с Соединёнными Штатами на условиях равноправия.

Договор по открытому небу - соглашение, по которому государства-участники получили право облетать территории друг друга, наблюдая за военной деятельностью партнёров. Такие облёты организуются по оговорённым правилам и согласованным квотам.