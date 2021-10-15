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"Им закон не писан": Захарова дала определение истерике вокруг "Северного потока – 2"

15 октября 2021, 20:50  •  108 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала определение истерике вокруг "Северного потока – 2". Перечисление истерящих заняло достаточно много места. "Им закон не писан", - заявила дипломат.
В своём Telegram-канале Захарова подметила, что чем ближе запуск "Северного потока – 2", тем сильнее медийная и политическая истерия в некоторых странах Запада.
В посте представитель МИД привела массу примеров. Экс-премьер Польши Ежи Бузек заявил о "последнем шансе" остановить "Северный поток – 2": якобы Россия не выполняет условия сертификации. По мнению польского "эксперта" Даниэля Чижевского собственником газопровода вообще должны стать евросоюзные компании. Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан убеждает, что "Россия использует гах как оружие".
В Великобритании посчитали, что Россия хочет надавить на ЕС, чтобы ускорить запуск "Северного потока – 2", а потому уменьшила поставки газа в Европу. Президент Польши Анджей Дуда зовёт на помощь с газопроводом НАТО.
СМИ тоже не остаются в стороне и активно публикую околополитологическую конспирологию. Этим занимается и немецкая "Франкфуртер Альгемайне", и Bloomberg, и The Telegraph.
Мария Захарова дала ёмкое определение всей этой истерике.
"Всё это – удивительное и, давайте признаем, несколько неуклюжее выражение того, что вообще-то называется нерыночными элементами конкурентной борьбы", - написала она.
Дипломат отметила, что это не только вредит экономике, но и является весьма сомнительным с моральной-этической точки зрения. Захарова ещё раз напомнила, что "Северный поток – 2" станет гарантом энергетической безопасности Европы, фактором её инфраструктурной стабильности. В Германии это вроде бы понимают.
"Что же касается громких высказываний польских политиков и британских таблоидов... Ну что я могу сказать. Им закон не писан", - заключила представитель МИД России.

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