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"Им виднее": Песков объяснил замысел Путина о дополнительных полномочиях глав регионов

03 апреля 2020, 12:35  •  37 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что главы регионов смогут делать самостоятельный выбор между экономикой и здоровьем людей в период нерабочих дней. Жёсткость режима на этот период тоже определят губернаторы. "Им виднее", - произнёс Песков.
Ранее президент Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля. Это было сделано из-за сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной инфекции. Заработные платы людям, которые вынуждены соблюдать режим самоизоляции, сохранят.
Дмитрий Песков пояснил, что глава государства предоставил губернаторам дополнительные полномочия.
"Здесь важно отметить решение президента именно предоставить дополнительные полномочия главам регионов по определению того, насколько жёстким или более гибким будет режим нерабочих дней", - подчеркнул Песков в интервью РИА "Новости".
Он добавил, что губернаторы перед принятием окончательного решения будут советоваться с правительственной комиссией.
По мнению Кремля, властям на местах лучше видно, как поступать в сложившейся ситуации. Они могут принять взвешенное решение так, чтобы не создавалась угроза для здоровья людей и чтобы при этом продолжалась экономическая активность.

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