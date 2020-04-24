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"Им угрожает опасность": Суд Гааги оставил в секрете личности 12 свидетелей по делу MH17

24 апреля 2020, 08:10  •  141 • Политика
Голландский суд постановил сохранить анонимность 12 свидетелей, проходящих по делу MH17. В суде посчитали, что этим людям "угрожает опасность".
Окружной суд Гааги постановил сохранить анонимность 12 свидетелей по делу о крушении малайзийского лайнера Boeing рейса MH17 в Донбассе. Об этом говорится в пресс-релизе голландского суда.
Ранее защита гражданина России Олега Пулатова, которого обвиняют в причастности к катастрофе, подала апелляцию и потребовала раскрыть личности свидетелей, заявляющих о виновности подзащитного. Однако суд посчитал, что свидетелям по делу якобы угрожает опасность, поэтому оставил их личности в секрете.
Решение судебного следователя относительно статуса 12 других свидетелей было сохранено в силе. Это означает, что личности этих свидетелей останутся засекреченными, - говорится в заявлении суда.
Напомним, что так называемый "суд" начался в начале весны, хотя расследование катастрофы до сих пор не окончено. В качестве одного из доказательств "вины" России в происшествии на суде были приведены показания "секретного свидетеля", который заявил, что стрелявшие по авиалайнеру люди говорили с "русским акцентом".

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