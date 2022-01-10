"Им придётся прислушаться": Клинцевич назвал главный аргумент России на переговорах с НАТО

Бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич назвал главный аргумент России на переговорах с НАТО по вопросам безопасности. Он уверен, что западные страны не смогут его проигнорировать: "Им придётся прислушаться".

Франц Клинцевич прокомментировал начавшиеся переговоры между Москвой и НАТО. Основная часть переговоров пройдёт 10 января. Кроме того, глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг созвал 12 января совет Россия - НАТО, чтобы обсудить выдвинутые Москвой требования по безопасности.

Экс-сенатор считает, что у России есть один серьёзный аргумент, который не даст НАТО проигнорировать её интересы.

Военно-технические возможности России - основной аргумент. Он заставит НАТО прислушаться к тому, что говорит Москва. Чётко сказано: либо мы договариваемся, учитывая эти моменты, либо ведём себя по-другому. "Красные линии" очерчены,

- пояснил Клинцевич в разговоре с "Народными новостями".

Он отметил, что современные методы войны предполагают молниеносное нанесение удара по противнику. В этих условиях время подлёта ракет играет ключевую роль. Именно поэтому Россия не может допустить вхождения Украины в НАТО и размещения там натовских военных баз.