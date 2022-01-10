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"Им придётся прислушаться": Клинцевич назвал главный аргумент России на переговорах с НАТО
10 января 2022, 15:35 • 135 • Политика
Бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич назвал главный аргумент России на переговорах с НАТО по вопросам безопасности. Он уверен, что западные страны не смогут его проигнорировать: "Им придётся прислушаться".
Франц Клинцевич прокомментировал начавшиеся переговоры между Москвой и НАТО. Основная часть переговоров пройдёт 10 января. Кроме того, глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг созвал 12 января совет Россия - НАТО, чтобы обсудить выдвинутые Москвой требования по безопасности.
Экс-сенатор считает, что у России есть один серьёзный аргумент, который не даст НАТО проигнорировать её интересы.
- пояснил Клинцевич в разговоре с "Народными новостями".
Он отметил, что современные методы войны предполагают молниеносное нанесение удара по противнику. В этих условиях время подлёта ракет играет ключевую роль. Именно поэтому Россия не может допустить вхождения Украины в НАТО и размещения там натовских военных баз.
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