"Им нужны мирные жертвы": Донецкие добровольцы экстренно собрались в Москве из опасений кровавой предвыборной гонки на Украине

Донецкие добровольцы собрались в Москве на экстренное совещание, опасаясь, что предвыборная гонка на Украине обернется кровавой бойней в Донбассе. "Им нужны мирные жертвы", - подтверждают эксперты. Разведка подтверждает опасения.

В Москве 15 февраля собрался Совет донбасских командиров-добровольцев, в котором принимают участие советник президента РФ Владислав Сурков и экс-премьер ДНР Александр Бородай. Вопрос на повестке один - как помешать Петру Порошенко залить кровью Донбасс ради победы на предстоящих президентских выборах.

"В разгар выборной гонки от Киева можно ожидать чего угодно. В случае если ситуация того потребует, мы мобилизуем добровольческое движение в самые кратчайшие сроки", - цитирует Бородая военкор Семён Пегов в своем телеграм-канале.

Донецку и Луганску действительно есть чего опасаться. ВСУ, хоть и продолжают подрываться на собственных минометах, но успевают и усиливать обстрелы, традиционно игнорируя Минские соглашения и все договоренности о перемирии.

На днях разведка ДНР узнала о переброске к линии фронта подразделений признанных в России экстремистскими "Азова" и "Правого сектора". Несколькими днями ранее стало известно, что Украина разворачивает в Донбассе дальнобойную артиллерию и системы реактивного залпового огня "Смерч". Тренировочные стрельбы ведутся в 50-километровой зоне от линии разграничения, что прямо запрещено Минскими соглашениями.

А Луганская народная милиция получила сведения о размещении на позициях американских станций корректировки артиллерийского огня. Речь идет о системах РЛС AN/TPQ-48.

В то же время Вашингтон и Киев всеми силами стараются убедить ООН в необходимости ввести в Донбасс миротворцев - к примеру, американских, - наделив их в том числе чрезвычайными полицейскими полномочиями и поставив обеспечивать выборы по западному образцу.

Буквально на днях спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в очередной раз призвал ввести миротворческий контингент в зону конфликта, сравнив ситуацию в Донбассе с Балканской войной.

Что ждет жителей ДНР и ЛНР в случае, если все пойдет по киевско-вашингтонскому сценарию, можно представить, например, по словам кандидата в президенты Украины Ирины Богословской. Она уверяет, что когда миротворцы ООН займут Донбасс, всем недовольным дадут два месяца, чтобы уехать "куда угодно", а затем "начнется мясорубка".

Этот кровавый план, к слову, поддерживают и российские либералы. Например, политолог и историк Александр Сытин и журналист Евгений Каремьян, призывающие "давить" ЛНР и ДНР натовскими танками.

О том, что Петру Порошенко накануне выборов "как воздух" нужно обострение ситуации в Донбассе, официально предупреждал российский МИД. Только так, уверены в Москве, Порошенко сможет удержаться у власти.

О том же самом неоднократно говорили эксперты Царьграда. Предупреждая о готовящихся провокациях и грядущем наступлении ВСУ. "Отмороженные нацистские батальоны и ВСУ", настаивает военный историк, полковник в отставке Юрий Кнутов, готовят много различных сценариев. И большинство из таких провокаций не осуществляются только из-за того, что хорошо работает разведка ДНР и ЛНР и включаются СМИ, предотвращая гибель мирных граждан в регионе.

"Им нужны мирные жертвы", - к такому выводу пришел эксперт, анализируя складывающуюся на Украине ситуацию.