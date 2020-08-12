"Им нужно было одно": Глюкоза нелепо оправдалась за слова об "украинском Крыме"

По словам артистки, на Украину она приехала, чтобы увидеться с друзьями и поработать над музыкой. Ранее у неё уже был запрет на посещение Украины, но по истечении срока она попробовала посетить эту страну. После долгих допросов ей отказали.

По словам Глюкозы, на неё оказывали сильное давление, допрашивали на протяжении трёх часов и грубо разговаривали. Причём говорили исключительно на украинском, которого она не понимает, и постоянно спрашивали, чей Крым.

"Я только пришла в себя от шока, - написала артистка в Instagram. - Сложно было сразу дать какие-то комментарии, морально я была просто уничтожена".

Свои слова о Крыме она объяснила следующим образом:

"На третьем часу прессинга вопросом "Чей Крым?" я задала встречный вопрос: "Чего вы добиваетесь? Чтобы я сказала, что Крым украинский?", - написала она, добавив, что в этот момент потребовала, чтобы её отправили обратно, если продолжат провокативные вопросы.

"Но им просто нужно было одно. Чтобы в моей речи прозвучало это словосочетание, а дальше все уже было сделано и смонтировано так, как им было удобно", - объяснила она.