"Им нужна была кровь": Поклонская назвала имена "настоящих убийц" с Майдана

В своём Telegram-канале депутат отметила, что украинский народ должен знать правду о госперевороте в 2014 году.

Поклонская указала, что стараниями Анатолия Шария, Елены Лукаш и Андрея Портнова понемногу раскрывается истина о Майдане, в том числе о "Небесной сотне", - людях, погибших во время протестов.

Поклонская рассказала, что сама стала свидетелем событий в Киеве, знала о похищении "мирными" протестующими следователей для сокрытия своих преступлений.

"Майдан и "Небесная сотня" - это обман. Организаторам этого обмана нужны были сакральные жертвы - им нужна была кровь, чтобы поставить страну на дыбы. И у них это вышло", - пишет депутат.

По её словам, погибших во время Майдана было много, и этими жертвами были в основном правоохранители и случайные прохожие.

"Я обращаюсь к родным погибших людей: вы хотите знать имена настоящих убийц ваших детей, мужей? Вы видите их лица каждый день по телевизору", - указала Поклонская.

Она подчеркнула, что истинными убийцами можно считать главу МВД Украины Арсена Авакова и нардепа Сергея Пашинского, которые обеспечивали оружием тех, кто открыл стрельбу в Киеве.

"Посмотрите в их глаза и запомните этих упырей. Желаю поскорее увидеть их в тюремных клетках, а не в креслах министров и депутатов", - добавила она.

20 февраля стало известно, что госбюро расследований Украины сократило количество "Небесной сотни" со 105 до 78 человек.