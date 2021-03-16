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"Им нужен срыв": Мирошник заявил о подготовленных Киевом провокациях
16 марта 2021, 11:25 • 231 • Политика
Официальный представитель ЛНР на переговорах Трёхсторонней контактной группы по Донбассу Родион Мирошник заявил о подготовленных Киевом провокациях. "Им нужен срыв", - предупредил он перед началом сегодняшних переговоров.
Мирошник напомнил о том, что сегодняшние переговоры по Донбассу стартуют в 10:00 (мск). По мнению представителя ЛНР, украинская сторона начнёт срывать очередную попытку диалога уже с самого утра.
По словам Мирошника, в сегодняшних переговорах первой выступит гуманитарная подгруппа, однако не факт, что обсуждение начнётся в полноценном виде.
"С украинской стороны провокации уже подготовлены", - написал он в своём Telegram-канале.
Мирошник напомнил о том, что "как минимум последние четыре заседания в политической подгруппе видеоконференции начинались с продолжительной истерики нардепа Костина, требовавшего от ОБСЕ объяснений, как они посмели подключить к диалогу общественных советников ЛНР и ДНР".
Он подчеркнул, что даже объяснения ОБСЕ, что состав делегаций участников переговоров - исключительные полномочия самих сторон переговоров, не успокаивали истерию Костина.
"Им нужен срыв переговоров", - отметил Мирошник, добавив, что и сегодняшние переговоры не будут исключением.
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