"Им нужен срыв": Мирошник заявил о подготовленных Киевом провокациях

Официальный представитель ЛНР на переговорах Трёхсторонней контактной группы по Донбассу Родион Мирошник заявил о подготовленных Киевом провокациях. "Им нужен срыв", - предупредил он перед началом сегодняшних переговоров.

Мирошник напомнил о том, что сегодняшние переговоры по Донбассу стартуют в 10:00 (мск). По мнению представителя ЛНР, украинская сторона начнёт срывать очередную попытку диалога уже с самого утра.

По словам Мирошника, в сегодняшних переговорах первой выступит гуманитарная подгруппа, однако не факт, что обсуждение начнётся в полноценном виде.

"С украинской стороны провокации уже подготовлены", - написал он в своём Telegram-канале.

Мирошник напомнил о том, что "как минимум последние четыре заседания в политической подгруппе видеоконференции начинались с продолжительной истерики нардепа Костина, требовавшего от ОБСЕ объяснений, как они посмели подключить к диалогу общественных советников ЛНР и ДНР".

Он подчеркнул, что даже объяснения ОБСЕ, что состав делегаций участников переговоров - исключительные полномочия самих сторон переговоров, не успокаивали истерию Костина.

"Им нужен срыв переговоров", - отметил Мирошник, добавив, что и сегодняшние переговоры не будут исключением.