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"Им не нужен мир, они хотят убивать": Жириновский предсказал Украине "кровавый майдан", а потом "возвращение к России"
23 июля 2019, 08:54 • 168 • Политика
Зеленский сможет побыть президентом всего два года, а затем его сметут "кровавый майдан" и тысячи вооруженных людей, которым "не нужен мир". Закончится все "возвращением к России", уверен Владимир Жириновский.
Об этом российский политик написал в своем Telegram-канале, сравнив нынешнюю ситуацию на Украине с "раком четвертой стадии, метастазы которого распространились по всей стране".
Жириновский отметил, что на Украине проблемы с экономикой, люди массово покидают страну, "которая вся в крови". Зеленскому политик отвел всего год-два, а после этого президента "сметут" тысячи вооруженных националистов, уже "почувствовавших запах крови".
После этого, резюмировал политик, Украина сначала развалится - ее просто разделят на части. А спустя какое-то время вся Украина целиком "вернется в состав России", заключил лидер ЛДПР.
Напомним, на Украине обработано уже 85% бюллетеней, и результаты пятерки партий будущей Верховной рады уже изменятся незначительно. В лидерах предсказуемо оказалась партия Владимира Зеленского "Слуга народа", следом "Оппозиционная платформа - за жизнь", "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Голос".
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