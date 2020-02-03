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"Им не хочется признавать": Толстой дал прогноз, когда Европа поймёт, кто освободил её от фашизма

03 февраля 2020, 21:39  •  51 • Политика
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой отметил, что к Европе вернётся осознание того, кто и как победил во Второй мировой войне. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам минувшей сессии ПАСЕ. А пока, к сожалению, "им не хочется признавать", кто победил в войне и кто освободил Европу от фашизма.
На данный момент, к сожалению, нашим западным партнёрам не хочется признавать, кто одержал победу и кто освободил Европу от фашистов.
"По всей видимости, нужно ещё некоторое время, чтобы понимание этого вернулось в сознание европейцев", - отметил Толстой. Он также напомнил, что во время мероприятий, которые были посвящены годовщине освобождения Освенцима, ему пришлось проявить инициативу, чтобы Красная Армия вообще была упомянута.
Если бы не моя личная просьба председателю ПАСЕ, кроме него, ни один выступавший на этой церемонии не сказал, что Освенцим был освобождён Красной Армией, - сказал он журналистам.
27 января 1945 года Красная Армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау, в котором в тот момент оставалось чуть больше 7 тысяч заключённых, в том числе несколько сотен детей. Комплекс концлагерей в районе небольшого польского городка Освенцим и в его окрестностях начал создаваться гитлеровцами в 1940 году.
С 1942 года Аушвиц-Биркенау стал самым крупным местом уничтожения европейских евреев. В общей сложности в газовых камерах концлагеря были убиты по меньшей мере 1,1 млн человек.

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