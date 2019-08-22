"Им до G8 скакать – не перескакать": Эксперт – о Зеленском, диктующим условия России

В беседе с Nation News депутат Госдумы, член Комитета по международным делам отметил, что Зеленский, делая подобные заявления, "ведет себя комедийно". А вот Западу надо "пытаться завлечь обратно" Россию, предложив ей что-то интересное, а не выдвигать какие-то ультиматумы.

Напомним, среди "условий" Зеленского требование отдать обратно "украинский" Крым, освободить политических заключённых, включая арестованных моряков, а также прекратить боевые действия в Донбассе. И, мол, только выполнив эти "условия", Москва "даст сигнал" всему миру, что готова "занять свое месте" в "повестке дня мировой дипломатии".

Оценивая такие высказывания Зеленского, Примаков отметил, что он ведет себя, "как комический персонаж какого-то ситкома". Впрочем, добавил парламентарий, это для президента Украины "вполне характерно".

"Хочет, видимо, казаться принятым в "высшее общество". Украине что до "Большой восьмерки", что до "Семерки" скакать — не перескакать еще", — считает Примаков.

При этом, отметил он, поведение как западных партнеров, так и "комедийного украинского сообщества" не может не удивлять: они почему-то уверены, что Россия им "что-то должна", хотя на самом деле история с G7 и G8 в Москве не рассматривают, как что-то необходимое.

"А то, что украинцы ведут себя комедийно, — это в их нынешнем карнавальном духе. Дай Бог здоровья Владимиру Александровичу [Зеленскому], но пусть он сперва разберется с обменом пленными, с освобождением незаконно удерживаемых в подвалах СБУ людей, в том числе нашего коллеги Кирилла Вышинского", — порекомендовал Евгений Примаков.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал идею о возвращении России в G8. Инициативу поддерживает и президент Франции Эмманюэль Макрон, однако он предпочитает увязывать рассмотрение данного вопроса с процессом урегулирования конфликта в Донбассе.