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"Им до G8 скакать – не перескакать": Эксперт – о Зеленском, диктующим условия России
22 августа 2019, 23:24 • 46 • В мире
Украинский президент выдвинул России условия, при которых она сможет вернуть себе место в G8. "Самой Украине до G8, да и до G7 еще скакать – не перескакать", - напомнил Евгений Примаков.
В беседе с Nation News депутат Госдумы, член Комитета по международным делам отметил, что Зеленский, делая подобные заявления, "ведет себя комедийно". А вот Западу надо "пытаться завлечь обратно" Россию, предложив ей что-то интересное, а не выдвигать какие-то ультиматумы.
Напомним, среди "условий" Зеленского требование отдать обратно "украинский" Крым, освободить политических заключённых, включая арестованных моряков, а также прекратить боевые действия в Донбассе. И, мол, только выполнив эти "условия", Москва "даст сигнал" всему миру, что готова "занять свое месте" в "повестке дня мировой дипломатии".
Оценивая такие высказывания Зеленского, Примаков отметил, что он ведет себя, "как комический персонаж какого-то ситкома". Впрочем, добавил парламентарий, это для президента Украины "вполне характерно".
При этом, отметил он, поведение как западных партнеров, так и "комедийного украинского сообщества" не может не удивлять: они почему-то уверены, что Россия им "что-то должна", хотя на самом деле история с G7 и G8 в Москве не рассматривают, как что-то необходимое.
Ранее президент США Дональд Трамп поддержал идею о возвращении России в G8. Инициативу поддерживает и президент Франции Эмманюэль Макрон, однако он предпочитает увязывать рассмотрение данного вопроса с процессом урегулирования конфликта в Донбассе.
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