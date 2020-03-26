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"Им будет полезно посмотреть, как жизнь устроена": Путин пообещал "спустить на землю" чиновников
26 марта 2020, 23:35 • 88 • Политика
Владимир Путин предложил отправить чиновников, тянущих с изменением санитарных правил, к основательнице сети кафе "АндерСон" Анастасии Татуловой, которой есть что им сказать. "Им будет полезно посмотреть, как жизнь устроена", - отметил президент. "На землю надо людей спускать", - поддержала бизнес-леди.
Президент России Владимир Путин провёл встречу с российскими предпринимателями. Основательница сети кафе "АндерСон" Анастасия Татулова пожаловалась главе государства на нерасторопность чиновников.
Глава России отметил, что сам задавал своим подчинённым соответствующий вопрос. А они отвечали, что торопиться нельзя, надо всё сделать аккуратно и внимательно, просмотрев последствия каждого нашего шага.
Напомним, встреча российского лидера с представителями предпринимательского сообщества прошла в Москве. Главной темой стало обсуждение возможностей преодоления кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.
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