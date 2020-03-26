"Им будет полезно посмотреть, как жизнь устроена": Путин пообещал "спустить на землю" чиновников

Президент России Владимир Путин провёл встречу с российскими предпринимателями. Основательница сети кафе "АндерСон" Анастасия Татулова пожаловалась главе государства на нерасторопность чиновников.

"Вы знаете, невозможно больше ждать. Я не понимаю, почему для того, чтобы изменить санитарные правила, по которым минэк давно уже сделал вариант, он согласован в бизнес-сообществе", - посетовала бизнес-леди.

Глава России отметил, что сам задавал своим подчинённым соответствующий вопрос. А они отвечали, что торопиться нельзя, надо всё сделать аккуратно и внимательно, просмотрев последствия каждого нашего шага.

"Давайте я к вам их пришлю, как вы предлагаете. Я не шучу. Им будет полезно посмотреть, как жизнь устроена", - предложил Владимир Путин.

"И я не шучу: правда, на землю надо людей спускать", - поддержала идею Анастасия Татулова.