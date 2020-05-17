Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Поклонская ответила на оскорбления украинского журналиста Гордона. Тот назвал ее...
Чехия снесла памятник Коневу, но взбесилась из-за челябинских вандалов
"Мы должны воевать с Россией?": Польский актёр пофамильно назвал истин...
“Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
Главная / В мире

"Илон Маск - обычный врунишка": Одно фото разоблачило "великого изобретателя"

17 мая 2020, 08:55  •  22 • В мире
Пользовательница Twitter Руслана Боширова уличила создателя Tesla Илона Маска во лжи, обратив внимание на его фото в соцсетях. В кадре десерт, который якобы заказал в ресторане Маск, намекая на то, что он нарушает карантин. Боширова заметила, что снимок на самом деле взят из фуд-блога, и разоблачила "великого изобретателя".
В своём Twitter Руслана Боширова выложила снимок из соцсети Илона Маска, отметив, что он "обычный врунишка". В кадре десерт, который якобы заказал себе в ресторане Маск, нарушая режим самоизоляции.
"Во время эпидемии воздух настолько очистился, что всё больше людей видят, что Илон Маск - обычный хайпожор и врунишка. На этот раз великий изобретатель стащил фоточку из фуд-бложика, чтобы похвастаться, какой он крутой и кладёт на карантин", - заметила Боширова.
В доказательство она опубликовала скриншот той же самой фотографии из фуд-блога.
Боширова предполагает, что Маск хотел похвастаться, что сходил в ресторан.
"И это после того, как призвал рабочих в Калифорнии наплевать на карантин и возвращаться на конвейеры Tesla под угрозой увольнения. Неудобно получилось", - подчеркнула Руслана.
"Да он с враньём такие обороты набрал и так в роль вжился, что тормозить уже поздно, врать надо уже даже в мелочах", - поддержал @ykorotchenko.
"Может себе позволить", - поиронизировал @spacman68alex.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



22
Источник
Похожие новости
16 мая 2020, 00:55
Четыре документа, подставившие Украину в деле MH17: О чём молчат следователи, но говорит полиция
16 мая 2020, 07:55
Новая связанная с COVID-19 зараза убивает детей: Вслед за Европой болезнь атаковала США
16 мая 2020, 09:55
Не дожила неделю: Умерла Мария Голицына, правнучка последнего монарха Австрии
15 мая 2020, 21:50
«Дискриминационное действие документа»: в ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
16 мая 2020, 00:55
Олень необычным образом "зашёл в гости": Спасался от леопарда и проломил крышу
17 мая 2020, 01:50
Опасная рокировка: почему в США заявили о возможном перемещении ядерного арсенала из Германии в Польшу
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 мая 2020, 02:55
По детям ВСУ бьют специально: Экс-атошник сделал сенсационное признание в прямом эфир...
17 мая 2020, 00:55
Двойной удар России при малейшем подозрении: Полковник предложил схему против ядерных...
17 мая 2020, 02:55
СМИ сообщили о заражении Саакашвили коронавирусом
17 мая 2020, 01:50
Опасная рокировка: почему в США заявили о возможном перемещении ядерного арсенала из ...
17 мая 2020, 04:55
США готовят России "троянского коня"? Microsoft сделала госучреждениям РФ &...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 мая 2020, 14:20
На украинском ТВ «декоммунизировали» Парад Победы: журналисты решили продемонстрировать «идиотизм дебильных законов»
10 мая 2020, 15:55
"Слепые" эксперты в упор не видят обгорелых попугаев": эксперт о крушении MH17
10 мая 2020, 22:55
Силуанову дали совет в прямом эфире: "Перестаньте звонить в Вашингтон и спрашивать, что делать!"
14 мая 2020, 02:55
"Россия совершила большое чудо": Латвия вынуждена отдать свой рынок шпрот - политолог
13 мая 2020, 01:50
«96% населения мира зависит от тех, кого выбрали 4% людей, живущих в США»: Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
16 мая 2020, 04:55
Чехия снесла памятник Коневу, но взбесилась из-за челябинских вандалов
10 мая 2020, 08:56
Бандеровские недобитки устроили провокацию в Харькове
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.