"Илон Маск - обычный врунишка": Одно фото разоблачило "великого изобретателя"

В своём Twitter Руслана Боширова выложила снимок из соцсети Илона Маска, отметив, что он "обычный врунишка". В кадре десерт, который якобы заказал себе в ресторане Маск, нарушая режим самоизоляции.

"Во время эпидемии воздух настолько очистился, что всё больше людей видят, что Илон Маск - обычный хайпожор и врунишка. На этот раз великий изобретатель стащил фоточку из фуд-бложика, чтобы похвастаться, какой он крутой и кладёт на карантин", - заметила Боширова.

В доказательство она опубликовала скриншот той же самой фотографии из фуд-блога.

Боширова предполагает, что Маск хотел похвастаться, что сходил в ресторан.

"И это после того, как призвал рабочих в Калифорнии наплевать на карантин и возвращаться на конвейеры Tesla под угрозой увольнения. Неудобно получилось", - подчеркнула Руслана.

"Да он с враньём такие обороты набрал и так в роль вжился, что тормозить уже поздно, врать надо уже даже в мелочах", - поддержал @ykorotchenko.

"Может себе позволить", - поиронизировал @spacman68alex.