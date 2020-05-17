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"Илон Маск - обычный врунишка": Одно фото разоблачило "великого изобретателя"
17 мая 2020, 08:55 • 22 • В мире
Пользовательница Twitter Руслана Боширова уличила создателя Tesla Илона Маска во лжи, обратив внимание на его фото в соцсетях. В кадре десерт, который якобы заказал в ресторане Маск, намекая на то, что он нарушает карантин. Боширова заметила, что снимок на самом деле взят из фуд-блога, и разоблачила "великого изобретателя".
В своём Twitter Руслана Боширова выложила снимок из соцсети Илона Маска, отметив, что он "обычный врунишка". В кадре десерт, который якобы заказал себе в ресторане Маск, нарушая режим самоизоляции.
"Во время эпидемии воздух настолько очистился, что всё больше людей видят, что Илон Маск - обычный хайпожор и врунишка. На этот раз великий изобретатель стащил фоточку из фуд-бложика, чтобы похвастаться, какой он крутой и кладёт на карантин", - заметила Боширова.
В доказательство она опубликовала скриншот той же самой фотографии из фуд-блога.
Боширова предполагает, что Маск хотел похвастаться, что сходил в ресторан.
"И это после того, как призвал рабочих в Калифорнии наплевать на карантин и возвращаться на конвейеры Tesla под угрозой увольнения. Неудобно получилось", - подчеркнула Руслана.
"Да он с враньём такие обороты набрал и так в роль вжился, что тормозить уже поздно, врать надо уже даже в мелочах", - поддержал @ykorotchenko.
"Может себе позволить", - поиронизировал @spacman68alex.
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