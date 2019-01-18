"Иллюзий нет": Суд во Львове приступил к рассмотрению дела Бойко поздним вечером - видео

В суде Львова поздним вечером началось рассмотрение дела об избрании меры пресечения депортированной из России журналистки Елены Бойко. Видео из зала суда на странице в Twitter разместил политолог Руслан Осташко.

Во Львове поздним вечером в четверг, 17 января, началось слушание об избрании меры пресечения депортированной из России украинской журналистке Елене Бойко. Видео из зала суда на странице в Twitter разместил политолог Руслан Осташко.

На записи запечатлено, что в зале находится много журналистов.

"Во Львове 21:45, но суд по делу Бойко начал заседание в нерабочее время. Пригнали много журналистов. Ну и представителей СБУ не мало. На видео можно опознать и прокурора", - отмечает Осташко.

При этом политический эксперт отмечает, что относительно решения украинского суда "иллюзий нет".

Ранее сообщалось, что Бойко была экстрадирована на Украину за нарушение миграционного законодательства в РФ. После депортации журналистку задержали и отправили под стражу.

Во Львове 21:45, но суд по делу Бойко начал заседание вне рабочее время. Пригнали много журналистов. Ну и представителей СБУ не мало. На видео можно опознать и прокурора. pic.twitter.com/737hWTK7Em — Руслан Осташко (@RuslanOstashko) 17 января 2019 г.