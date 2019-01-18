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"Иллюзий нет": Суд во Львове приступил к рассмотрению дела Бойко поздним вечером - видео
18 января 2019, 02:39 • 63 • В мире
В суде Львова поздним вечером началось рассмотрение дела об избрании меры пресечения депортированной из России журналистки Елены Бойко. Видео из зала суда на странице в Twitter разместил политолог Руслан Осташко.
Во Львове поздним вечером в четверг, 17 января, началось слушание об избрании меры пресечения депортированной из России украинской журналистке Елене Бойко. Видео из зала суда на странице в Twitter разместил политолог Руслан Осташко.
На записи запечатлено, что в зале находится много журналистов.
"Во Львове 21:45, но суд по делу Бойко начал заседание в нерабочее время. Пригнали много журналистов. Ну и представителей СБУ не мало. На видео можно опознать и прокурора", - отмечает Осташко.
При этом политический эксперт отмечает, что относительно решения украинского суда "иллюзий нет".
Ранее сообщалось, что Бойко была экстрадирована на Украину за нарушение миграционного законодательства в РФ. После депортации журналистку задержали и отправили под стражу.
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