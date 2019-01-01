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"Иллюзий больше нет": Коротченко об итогах 2018 года в противостоянии США и России

01 января 2019, 07:24  •  225 • Политика
Игорь Коротченко в беседе с Царьградом подводил свои итоги года. По версии нашего собеседника, важнейшим событием 2018-го стало противостояние США и России, которое показало: "Иллюзий больше нет. На нас продолжат давить".
"2018 год ознаменован, прежде всего, осознанием, пониманием того факта, что Запад во главе с США совершенно четко поставил себе цель оказывать массированное политическое и военное давление на Россию как на своего главного политического и военного противника. Иллюзий больше нет. И, может быть, даже это и хорошо. Хорошо для понимания того, что все стало ясно, маски сброшены, противник обозначен – Россия", - сказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
США приступили к выходу из основных договоров, которые ограничивают стратегическое ракетное оружие для того, чтобы развязать новую гонку вооружений и использовать это, напомнил Коротченко.
"Поэтому для нас в этой ситуации важно понимание существующих реалий. Вот эти все либеральные мантры по поводу того, что Запад нам поможет, мы должны следовать вот этим путем, в Европу, совершенно четко показывают, что никуда следовать мы не должны. Мы должны следовать курсом защиты собственного суверенитета, укрепления национальной экономики, вооруженных сил. Делать ставку прежде всего на свой собственный народ, на свои собственные вооруженные силы и оборонно-промышленный комплекс. Вот это, мне кажется, очень важно. Что нет больше иллюзий. В практическом плане это был год, если мы говорим про военно-политические итоги, год укрепления российской армии и флота. Это был год, когда наш оборонно-промышленный комплекс показал, что он способен выполнять все поставленные задачи по государственной программе вооружений, государственному оборонному заказу".
Отдельно Коротченко высказался и по другим темам года. Полный вариант итогов в расширенном варианте на сайте Царьграда.

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