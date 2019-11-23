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"Или я подписываю, или убьют мою семью": Организатор "убийства" Бабченко рассказал, как ему угрожал Порошенко

23 ноября 2019, 13:54  •  24 • Политика
Организатор "убийства" Бабченко рассказал, как Порошенко угрожал убить его семью. "Меня поставили перед выбором. Или я подписываю свою вину, или по приказу Порошенко убивают меня и мою семью", - заявил он.
Вышедший на свободу организатор "убийства" журналиста Аркадия Бабченко бизнесмен Борис Герман рассказал, как по приказу президента Украины Петра Порошенко его поставили перед выбором - либо он признает вину, либо его семью убивают. Условия были озвучены прямым текстом в присутствии двух адвокатов, отметил предприниматель.
Речь идёт о так называемом убийстве Аркадия Бабченко летом 2018 года, которое оказалось инсценировкой СБУ. В организации "преступления" был обвинён руководитель украинско-немецкого совместного оружейного предприятия "Шмайстер" Борис Герман. Поначалу он отрицал свою вину и заявлял, что произошедшее проходило под контролем СБУ и было имитацией с целью показать "русский след". Однако затем резко изменил показания, признав вину. Суд над ним прошёл в закрытом режиме. Бизнесмену дали 4,5 года тюрьмы, но выпустили через 1,5, спустя 10 дней после побега с Украины Аркадия Бабченко.
"Меня поставили перед выбором. Или я подписываю свою вину, или по приказу Порошенко убивают меня и мою семью", - рассказал Борис Герман.
Он уточнил, что предложение сделал лично следователь Максим Саенко. Сейчас он подполковник СБУ и занимается расследованиями "политических" преступлений. Борис Герман отметил, что слова следователя прозвучали в присутствии двух его адвокатов и отца.
Следователь объяснил, что после инсценировки убийства Бабченко над Украиной и лично Порошенко начали смеяться и шутить по всему миру. К этому моменту Германа уже объявили организатором преступления, и, если не подтвердится и это - Украина окончательно превратится в международное посмешище.
"Он так и сказал, что мы не можем выставить первое лицо государства в идиотском виде. Не можем президента Украины и генерального прокурора выставить идиотами. Поэтому или подписываешь все бумаги, или у тебя 15 лет будет заключения, конфискация имущества, твою семью и тебя мы ликвидируем", - заявил Борис Герман в интервью изданию "Взгляд".

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