"Или я подписываю, или убьют мою семью": Организатор "убийства" Бабченко рассказал, как ему угрожал Порошенко

Вышедший на свободу организатор "убийства" журналиста Аркадия Бабченко бизнесмен Борис Герман рассказал, как по приказу президента Украины Петра Порошенко его поставили перед выбором - либо он признает вину, либо его семью убивают. Условия были озвучены прямым текстом в присутствии двух адвокатов, отметил предприниматель.

Речь идёт о так называемом убийстве Аркадия Бабченко летом 2018 года, которое оказалось инсценировкой СБУ. В организации "преступления" был обвинён руководитель украинско-немецкого совместного оружейного предприятия "Шмайстер" Борис Герман. Поначалу он отрицал свою вину и заявлял, что произошедшее проходило под контролем СБУ и было имитацией с целью показать "русский след". Однако затем резко изменил показания, признав вину. Суд над ним прошёл в закрытом режиме. Бизнесмену дали 4,5 года тюрьмы, но выпустили через 1,5, спустя 10 дней после побега с Украины Аркадия Бабченко.

"Меня поставили перед выбором. Или я подписываю свою вину, или по приказу Порошенко убивают меня и мою семью", - рассказал Борис Герман.

Он уточнил, что предложение сделал лично следователь Максим Саенко. Сейчас он подполковник СБУ и занимается расследованиями "политических" преступлений. Борис Герман отметил, что слова следователя прозвучали в присутствии двух его адвокатов и отца.

Следователь объяснил, что после инсценировки убийства Бабченко над Украиной и лично Порошенко начали смеяться и шутить по всему миру. К этому моменту Германа уже объявили организатором преступления, и, если не подтвердится и это - Украина окончательно превратится в международное посмешище.