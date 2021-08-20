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"Или я, или Путин!": Зеленский ждёт Меркель с ультиматумом - Мирошник
20 августа 2021, 18:45 • 36 • Политика
Зеленский заявил, что Германия не сможет сохранить хорошие отношения с Украиной и Россией. "Зеленский ждёт Меркель с ультиматумом: Или я, или Путин!" – комментирует политэксперт Родион Мирошник.
У Германии не получится "усидеть на двух стульях", сохранив хорошие отношения и с Россией, и с Украиной, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Его слова прокомментировал политический эксперт Родион Мирошник.
Он указал, что президент Украины, по сути, выступил с ультиматумом. Он предложил Меркель выбор между ним и Путиным. И это задаст тон предстоящим переговорам в Киеве, уверен эксперт.
- сыронизировал Родион Мирошник в своём Telegram-канале.
Напомним, что Меркель после встречи с Путиным отправится на переговоры в Киев. И в столице Украины очень надеются, что канцлер задержится в Незалежной для участия в форуме "Крымская платформа", где собираются обсуждать "возвращение Крыма".
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