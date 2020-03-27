|
"Или сравнивать не с чем?" La Stampa жалуется на помощь РФ в Италии, а где США и ЕС? - политолог
27 марта 2020, 09:35 • 96 • Политика
Газета La Stampa, недавно заявившая о "ненужности" помощи русских в Италии, теперь стращает народ военным присутствием РФ. Но где между тем США и ЕС, недоумевает политолог Владимир Корнилов в Telegram.
Политолог Владимир Корнилов прокомментировал провокационные статьи туринской газеты La Stampa в Telegram. Он обратил внимание, что пока издание делает выпады в адрес русских военных медиков, спасающих людей в Бергамо, США и Евросоюз, в котором, кстати, состоит Италия, вообще как будто не замечают катастрофы и никак не помогают стране.
Он с иронией подчеркнул, что автор публикации сравнивает участие русских с помощью со стороны Китая.
Ранее данные публикации прокомментировал посол РФ в Италии Сергей Разов. Он назвал их "продуктом извращённого сознания", добавив, что о реальной роли русских на Апеннинах лучше спросить у простых граждан Бергамо.
Напомним, число умерших от коронавируса в Италии уже достигло отметки в 6820 человек.
96
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 марта 2020, 07:35
|
21 марта 2020, 15:35
|
23 марта 2020, 17:35
|
24 марта 2020, 02:35
|
25 марта 2020, 01:35
|
23 марта 2020, 09:35
|
25 марта 2020, 22:35