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"Или сравнивать не с чем?" La Stampa жалуется на помощь РФ в Италии, а где США и ЕС? - политолог

27 марта 2020, 09:35  •  96 • Политика
Газета La Stampa, недавно заявившая о "ненужности" помощи русских в Италии, теперь стращает народ военным присутствием РФ. Но где между тем США и ЕС, недоумевает политолог Владимир Корнилов в Telegram.
Политолог Владимир Корнилов прокомментировал провокационные статьи туринской газеты La Stampa в Telegram. Он обратил внимание, что пока издание делает выпады в адрес русских военных медиков, спасающих людей в Бергамо, США и Евросоюз, в котором, кстати, состоит Италия, вообще как будто не замечают катастрофы и никак не помогают стране.
Он с иронией подчеркнул, что автор публикации сравнивает участие русских с помощью со стороны Китая.
А почему бы газете не сравнить её с американской или от того же ЕС, куда Италия входит? Или сравнивать не с чем? - заметил Корнилов.
Ранее данные публикации прокомментировал посол РФ в Италии Сергей Разов. Он назвал их "продуктом извращённого сознания", добавив, что о реальной роли русских на Апеннинах лучше спросить у простых граждан Бергамо.
Напомним, число умерших от коронавируса в Италии уже достигло отметки в 6820 человек.
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