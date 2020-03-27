"Или сравнивать не с чем?" La Stampa жалуется на помощь РФ в Италии, а где США и ЕС? - политолог

Политолог Владимир Корнилов прокомментировал провокационные статьи туринской газеты La Stampa в Telegram. Он обратил внимание, что пока издание делает выпады в адрес русских военных медиков, спасающих людей в Бергамо, США и Евросоюз, в котором, кстати, состоит Италия, вообще как будто не замечают катастрофы и никак не помогают стране.

Он с иронией подчеркнул, что автор публикации сравнивает участие русских с помощью со стороны Китая.

А почему бы газете не сравнить её с американской или от того же ЕС, куда Италия входит? Или сравнивать не с чем? - заметил Корнилов.

Ранее данные публикации прокомментировал посол РФ в Италии Сергей Разов. Он назвал их "продуктом извращённого сознания", добавив, что о реальной роли русских на Апеннинах лучше спросить у простых граждан Бергамо.

Напомним, число умерших от коронавируса в Италии уже достигло отметки в 6820 человек.