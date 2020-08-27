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"Или поляки не в курсе?": Политолог высмеял короткую память Варшавы о добровольцах Донбасса

27 августа 2020, 13:40  •  111 • Политика
Политолог Владимир Корнилов высмеял короткую память Варшавы о добровольцах Донбасса. Он обратил внимание на любопытный фейк европейского издания, где вышла статья о переброске бойцов в Белоруссию. "Или поляки не в курсе?" - не удержался от иронии Корнилов, напоминая о "33 богатырях".
В Telegram-канале "Корнилов" автор рассказал, как польские СМИ "разгоняют" фейковую новость о переброске в Белоруссию добровольцев из Донецкой и Луганской народных республик. Он напомнил, что в Минске российские "бывшие ополченцы" уже побывали. Минск их вернул в Россию.
"Кто же теперь из Донбасса опять туда подастся? Или поляки не в курсе истории с "33 богатырями"?" - пишет политолог.
Скриншот: Telegram/@kornilov1968
Речь идёт о публикации портала Defence24 с заголовком "Добровольцы Донбасса поедут в Белоруссию?" Якобы на границе России и Белоруссии находится некий пункт дислокации, где некоторые опрошенные оппозиционными СМИ "призывники" заявили, что отправляются в Минск.
Вроде как добровольцев начали набирать ещё в конце июля для "участия в действиях за пределами Украины". Им пообещали зарплату в 30 тысяч рублей, суточные и возмещение дорожных расходов. Зовут мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. В публикации говорится, что из ДНР и ЛНР 17 августа выехали три автобуса.
Автор статьи рассказывает читателям о "главном лозунге" Владимира Путина: "Нас там нет". В материале есть цитата корреспондента украинского агентства "Униан" в Москве Романа Цымбалюка. Он отрицает набор добровольцев из Донбасса для переброски в Белоруссию. Это было бы возможным лишь в одном случае: если бы к власти пришла Светлана Тихановская и возникла необходимость "защищать русскоязычных".
К слову, читатели не слишком поверили в этот фейк. Под публикацией всего 46 комментариев. В одном из них приводится цитата из статьи, где призывник говорит о месте назначения - Белоруссия.
"Как-то пошутил, сказав жене, что я на Луне. Она была счастлива", - пишет один из пользователей.
"Эта сумма зарплаты… В общем, статья для очень наивных и убеждённых", - отметил другой читатель.

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