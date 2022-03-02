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"Или осознаем, или уничтожим мир": Поклонская призвала русских и украинцев объединиться
02 марта 2022, 17:20 • 95 • Политика
Заместитель главы Россотрудничества, бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала русских и украинцев объединиться. Она заявила: "Или осознаем все вместе, или уничтожим мир".
Поклонская призвала людей перестать разжигать ненависть и начать объединяться. В противном случае всё может вылиться в Третью мировую войну.
- пишет она в Telegram.
Поклонская отметила, что её бабушка жила в Донбассе и пряталась от украинских снарядов. Однако она готова была отдать всё, чтобы люди жили мирно.
Напомним, что в прошлый четверг Россия начала спецоперацию на Украине с целью проведения демилитаризации и денацификации. Поэтому русские войска в первую очередь атакуют военные объекты и военную инфраструктуру. Украинская армия, зная, что русские не трогают мирное население, размещает свои огневые точки посреди жилых районов.
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