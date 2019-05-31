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"Или ошибка, или подстава": Депутат Гаврилов о коллеге-коммунистке, признавшейся в нелюбви к России

31 мая 2019, 03:39  •  18 • Политика
Депутат Госдумы от фракции КПРФ Сергей Гаврилов считает, что инцидент с Ольгой Карповой - какая-то ошибка или подстава. Парламентарий признался, что впервые сталкивается с подобным.
В руководстве КПРФ и самой партии патриотизм является краеугольным камнем не только идеологии, но и мировоззрения, заявил Гаврилов в беседе с Царьградом, комментируя скандал вокруг депутата Ольги Карповой из Ненецкого автономного округа.
"Я думаю, что здесь или произошла ошибка, или подстава, или, может быть, случайный человек. Потому что я с таким сталкиваюсь впервые. Я знаю, что в партии собираются отмечать День русского языка, День рождения Пушкина. И такой любимый праздник в партии. Поэтому, я думаю, может быть, это какая-то провокация под этот праздник. Но это надо выяснять", - сказал Гаврилов.
Он добавил, что общепартийное мероприятие пройдет 2 июня, куда приглашаются члены КПРФ со всех регионов. Иными словами, есть даже шанс, что приедет теперь уже скандально известная Ольга Карпова.
Депутат "прославилась" своим высказыванием в соцсетях. Она поспорила в Сети с одним из интернет-пользователей и написала: "Россию не люблю!" Правда после оправдалась в беседе со СМИ - мол, для неё "любовь к России и патриотизм - разные вещи". Коллеги депутата уже задумались о её исключении из заксобрания.

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