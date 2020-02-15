Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Стрельба продолжается: В Донецкой народной республике погиб человек
Маас: ФРГ подготовит базу для встречи «нормандской четвёрки»
Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Идлибе в Сирии
"Не идите на поводу у западных маркетологов": Безсонов предложил альте...
Главная / В мире

"Или мы вводим санкции, или они подвинутся": Лукашенко поставил Москве условия

15 февраля 2020, 03:24  •  163 • В мире
Президент Белоруссии поставил Москве условия из-за ситуации с вводом в эксплуатацию БелАЭС. "Или мы вводим санкции, или они подвинутся по кредиту", - заявил белорусский лидер.
По его словам, Россия должна была ввести первый блок БелАЭС в эксплуатацию в 2018 году, а второй - в 2019-м. Однако сроки сорваны, из-за чего Москве грозят штрафные санкции.
Лукашенко отметил, что обсуждал данную ситуацию с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, и они условились договариваться.
"Вы сорвали сроки, значит, давайте договоримся, что процент по кредиту сократим до того уровня, как вы строите в Венгрии, во Вьетнаме (где-то около 3%)", - озвучил Лукашенко свои условия Путину.
Кроме того, он заявил, что не будет пока вводить санкции, если и кредит Минск начнет выплачивать не через два года, а через пять лет.
"Неуютно, неудобно, но решили, что в этом плане мы будем договариваться: другого не дано. Или мы вводим санкции за просрочку (а там большие деньги), или они подвигнутся по кредиту", - цитирует белорусского лидера "БелТА".
Кроме того, в ходе встречи с коллективом Светлогорского ЦКК Лукашенко выразил мнение, что Россия как правопреемница СССР должна поставлять на пострадавшие от взрыва Чернобыльской АЭС территории (в Белоруссию, например) газ по заниженной цене. По его словам, это логично, так как из-за радиации люди не могут до сих пор топить печи древесиной.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



163
Источник
Похожие новости
14 февраля 2020, 17:39
"Ведут себя дерзко": Поддубный показал позиции турецких военных в Сирии
14 февраля 2020, 14:24
"Карантин его не остановит": В ВОЗ озвучили "неблагоприятный прогноз" по распространению коронавируса
15 февраля 2020, 03:24
Стрельба продолжается: В Донецкой народной республике погиб человек
14 февраля 2020, 17:24
Защита от эпидемии: в России зарегистрировали тест-систему для выявления коронавируса
14 февраля 2020, 14:09
Угрозы из-за ситуации в Идлибе: в Кремле призвали Турцию обеспечить безопасность российского посла
15 февраля 2020, 03:24
"Или мы вводим санкции, или они подвинутся": Лукашенко поставил Москве условия
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 февраля 2020, 05:54
В один день умерло 30 человек - расследования не было. Биооружие уже испытывают на людях?
10 февраля 2020, 09:39
Трамп уволил "главного украинского силовика": это только начало мести
11 февраля 2020, 01:54
"688 дней я провела в аду": Пленница СБУ рассказала о пытках и изнасилованиях в застенках секретной тюрьмы
08 февраля 2020, 18:39
"Вы меня разозлили по поводу этой еврейщины": Россия должна сказать своё слово, пока Израиль не начал убивать - Баранец
09 февраля 2020, 10:54
Военные США: Нас заставляют убивать русских, «защищая» сирийскую нефть
11 февраля 2020, 05:09
Почему Лукашенко проиграл Путину. "Звериное чутьё" и ставка на США не помогли
11 февраля 2020, 08:24
"Храбрится! А Путина увидит - и... всё": О "зверином чутье" Лукашенко, "воплях и слезах" в Сочи рассказал Суздальцев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.