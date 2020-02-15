"Или мы вводим санкции, или они подвинутся": Лукашенко поставил Москве условия

По его словам, Россия должна была ввести первый блок БелАЭС в эксплуатацию в 2018 году, а второй - в 2019-м. Однако сроки сорваны, из-за чего Москве грозят штрафные санкции.

Лукашенко отметил, что обсуждал данную ситуацию с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, и они условились договариваться.

"Вы сорвали сроки, значит, давайте договоримся, что процент по кредиту сократим до того уровня, как вы строите в Венгрии, во Вьетнаме (где-то около 3%)", - озвучил Лукашенко свои условия Путину.

Кроме того, он заявил, что не будет пока вводить санкции, если и кредит Минск начнет выплачивать не через два года, а через пять лет.

"Неуютно, неудобно, но решили, что в этом плане мы будем договариваться: другого не дано. Или мы вводим санкции за просрочку (а там большие деньги), или они подвигнутся по кредиту", - цитирует белорусского лидера "БелТА".

Кроме того, в ходе встречи с коллективом Светлогорского ЦКК Лукашенко выразил мнение, что Россия как правопреемница СССР должна поставлять на пострадавшие от взрыва Чернобыльской АЭС территории (в Белоруссию, например) газ по заниженной цене. По его словам, это логично, так как из-за радиации люди не могут до сих пор топить печи древесиной.