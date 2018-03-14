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"Или крест снимите, или штаны наденьте": Симоньян пожаловалась на цензуру в Великобритании

14 марта 2018, 21:39  •  97 • Политика
По словам главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян, главный британский медиарегулятор Ofcom (Бюро по коммуникациям, Office of Communications) и премьер-министр страны Тереза Мэй не могут четко обозначить позицию по ее телеканалу.
Маргарита Симоньян пожаловалась в своем персональном канале в Telegram на непоследовательность британских органов цензуры. По словам Симоньян, накануне британский медиарегулятор Ofcom заявил, что определит свою политику в отношении Russia Today на основании сегодняшнего выступления премьер-министра Терезы Мэй.
Тем не менее, обратившись сегодня с речью к членам британского парламента, Мэй сказала, что Ofcom - независимый от правительства орган, а потому она не может диктовать ему политику в отношении тех или иных СМИ. Образовавшийся замкнутый круг показался Симоньян чем-то крайне забавным.
"Вчера британский медиарегулятор Офком сказал, что решит, что с нами делать, в зависимости от того, что сегодня скажет Тереза. Сегодня Тереза сказала, что Офком сам по себе и от нее не зависит. Вы, как говорится, или крест снимите, или штаны наденьте", - сетует журналист.

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