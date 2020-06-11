Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полторы сотни танков с «зелёными человечками» у линии разграничения ждут команды...
МиГ-29 заглушили турецкие радары боевиков в Сирии
"Не беси…": Чёрный по-русски объяснил бунт в США. Видео расходится огр...
Сирийцы снова бунтуют: Асада - в отставку, русских — вон отсюда
Главная / В мире

"Их запугивают и избивают? Да над нами издеваются!": Француз высказал неприкрытую правду о "расизме"

11 июня 2020, 06:00  •  18 • В мире
Француз Грегори Рооз высказал неприкрытую правду о "расизме", за который вынуждены каяться белые. Журналист написал статью, в которой призвал в каждой ситуации проверять, не является ли представитель той или иной этнической группы, называющий себя жертвой расизма, наоборот, угнетателем, прячущимся за формулировкой о так называемой "белой привилегии". "Это самое настоящее интеллектуальное мошенничество", - заметил он.
Французский журналист Грегори Рооз написал статью, посвящённую проблеме расизма, в связи с обострением этой темы в США на фоне последних событий. Материал был опубликован в газете Valeurs Actuelles.
Автор заметил, что сотрудникам прессы, которые пишут о дискриминации национальных меньшинств, зачастую бывает сложно проиллюстрировать свои опусы реальными фото и видео.
Таких материалов действительно мало, и почти все они связаны с деятельностью правоохранительных органов.
При этом существует множество кадров, запечатлевших случаи издевательств представителей "небелых" районов над местными жителями в странах Евросоюза и Соединённых Штатов. Они, однако, не демонстрируются в СМИ.
Рооз подчеркнул, что в каждой ситуации необходимо проверять, не является ли представитель той или иной этнической группы, называющий себя жертвой расизма, наоборот, угнетателем, прячущимся за формулировкой о так называемой "белой привилегии".
Одной жалобы на расизм уже достаточно, чтобы предстать в качестве жертвы - такая позиция представляет собой самое настоящее интеллектуальное мошенничество, - добавил журналист.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



18
Источник
Похожие новости
10 июня 2020, 20:00
Эрдоган: "Пусть приезжают". Турки: "Не надо!": Ждут ли русских туристов в Турции?
10 июня 2020, 20:00
Песков озвучил мнение Кремля о попытке Запада расколоть Россию: Патрушев прав
11 июня 2020, 00:00
"Стыдное будущее"? Поклонская поспорила с прогнозом Зеленского
10 июня 2020, 18:00
Без году сто: Муж английской королевы отмечает рекордный день рождения
10 июня 2020, 22:55
«Повлияет на международную стабильность»: почему США настаивают на участии Китая в переговорах о ДСНВ
11 июня 2020, 04:00
Опять двадцать пять. Румыния снова собралась воевать с Россией
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 июня 2020, 01:55
Россия предупредила - Праге аукнется "рициновый скандал"
07 июня 2020, 20:00
"Отравленные" и "убитые" Скрипали нашлись. Они сбежали из Британии - The Sunday Times
07 июня 2020, 09:00
Монтян: «Я на собственной шкуре ощутила, что конец Украины близок»
05 июня 2020, 23:55
Не страна - цирк: Прожорливые украинские мыши вывели французов из себя
08 июня 2020, 21:00
"Вина Украины уже доказана": Бородай назвал очевидной причастность Киева к крушению MH17
05 июня 2020, 06:55
Кто и зачем спланировал погромы в США? Манукян указал на главных подозреваемых
05 июня 2020, 23:50
Гиперзвуковой выстрел: с какой целью в России создаётся новая сверхдальнобойная винтовка
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.