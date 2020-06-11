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"Их запугивают и избивают? Да над нами издеваются!": Француз высказал неприкрытую правду о "расизме"
11 июня 2020, 06:00 • 18 • В мире
Француз Грегори Рооз высказал неприкрытую правду о "расизме", за который вынуждены каяться белые. Журналист написал статью, в которой призвал в каждой ситуации проверять, не является ли представитель той или иной этнической группы, называющий себя жертвой расизма, наоборот, угнетателем, прячущимся за формулировкой о так называемой "белой привилегии". "Это самое настоящее интеллектуальное мошенничество", - заметил он.
Французский журналист Грегори Рооз написал статью, посвящённую проблеме расизма, в связи с обострением этой темы в США на фоне последних событий. Материал был опубликован в газете Valeurs Actuelles.
Автор заметил, что сотрудникам прессы, которые пишут о дискриминации национальных меньшинств, зачастую бывает сложно проиллюстрировать свои опусы реальными фото и видео.
Таких материалов действительно мало, и почти все они связаны с деятельностью правоохранительных органов.
При этом существует множество кадров, запечатлевших случаи издевательств представителей "небелых" районов над местными жителями в странах Евросоюза и Соединённых Штатов. Они, однако, не демонстрируются в СМИ.
Рооз подчеркнул, что в каждой ситуации необходимо проверять, не является ли представитель той или иной этнической группы, называющий себя жертвой расизма, наоборот, угнетателем, прячущимся за формулировкой о так называемой "белой привилегии".
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