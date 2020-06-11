"Их запугивают и избивают? Да над нами издеваются!": Француз высказал неприкрытую правду о "расизме"

Французский журналист Грегори Рооз написал статью, посвящённую проблеме расизма, в связи с обострением этой темы в США на фоне последних событий. Материал был опубликован в газете Valeurs Actuelles.

Автор заметил, что сотрудникам прессы, которые пишут о дискриминации национальных меньшинств, зачастую бывает сложно проиллюстрировать свои опусы реальными фото и видео.

Таких материалов действительно мало, и почти все они связаны с деятельностью правоохранительных органов.

При этом существует множество кадров, запечатлевших случаи издевательств представителей "небелых" районов над местными жителями в странах Евросоюза и Соединённых Штатов. Они, однако, не демонстрируются в СМИ.

Рооз подчеркнул, что в каждой ситуации необходимо проверять, не является ли представитель той или иной этнической группы, называющий себя жертвой расизма, наоборот, угнетателем, прячущимся за формулировкой о так называемой "белой привилегии".