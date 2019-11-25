"Их всегда будут встречать камнями": Военкор узнал, почему курды атаковали конвой России

Военкор побывал в деревеньке Али Шар в паре километров от границы с Турцией. Эту зону патрулирует российская военная полиция вместе с турецкими военными.

По словам Блохина, местные жители оказались "очень гостеприимными и добрыми парнями", они предоставили русским ночлег, а также "отменный ужин и завтрак".

Как пояснили военкору курды, атака на российский конвой произошла по ошибке - из-за того что его приняли за турецкий. "Да не разобрали... И заведены все были из-за того, что турки тут катаются. Ты же сам видишь, чтo к вaм мы нoрмально oтносимся", - пояснил ему курд, слова которого Блохин цитирует в своем телеграм-канале.