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"Их всегда будут встречать камнями": Военкор узнал, почему курды атаковали конвой России
25 ноября 2019, 14:39 • 283 • В мире
Военный корреспондент Олег Блохин пообщался с курдами, недавно атаковавшими конвой российской военной полиции в Сирии камнями и кувалдами. Как удалось ему выяснить, курды напали на российский броневик по ошибке, перепутав его с турецким, а их "всегда будут встречать камнями".
Военкор побывал в деревеньке Али Шар в паре километров от границы с Турцией. Эту зону патрулирует российская военная полиция вместе с турецкими военными.
По словам Блохина, местные жители оказались "очень гостеприимными и добрыми парнями", они предоставили русским ночлег, а также "отменный ужин и завтрак".
Как пояснили военкору курды, атака на российский конвой произошла по ошибке - из-за того что его приняли за турецкий. "Да не разобрали... И заведены все были из-за того, что турки тут катаются. Ты же сам видишь, чтo к вaм мы нoрмально oтносимся", - пояснил ему курд, слова которого Блохин цитирует в своем телеграм-канале.
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