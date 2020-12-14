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"Их военные очень хороши, в этом нет сомнений": Генерал США признал, что Россия - великая держава

14 декабря 2020, 02:10  •  97 • Политика
Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли признал, что Россия является великой державой, с которой приходится считаться. Он отметил: "Их военные очень хороши, в этом нет сомнений".
Такое заявление он сделал в интервью американской газете The Wall Street Journal. По его словам, один из признаков великой державы - это высокий профессионализм военных. И в этом России отказать никак нельзя.
Российские военные очень хороши, в этом нет никаких сомнений. Их нельзя недооценивать. На самом деле Россия и есть великая держава. Это не вызывает сомнений ввиду их возможностей, - подчеркнул генерал.
Он, в частности, отметил высокий уровень подготовки ВКС России и "кибернетической составляющей". Но самое главное, считает Милли, что русские военные умеют нестандартно мыслить, что часто выручает их в сложных ситуациях.
Именно поэтому генерал назвал Россию серьёзной угрозой для США, несмотря на то, что численный состав российской армии после развала Советского Союза сильно сократился.
Милли также добавил, что события 90-х годов и падение Берлинской стены нанесли удар по чувству национальной гордости русских, поэтому они активно пытаются набраться сил.
Напомним, что со времён президента США Барака Обамы Вашингтон открыто называет Россию своим противником, ставя страну в один ряд с Китаем, Ираном и КНДР. Американцы постоянно ссылаются на "российскую агрессию". В России в ответ заявляют, что агрессию проявляют сами США, которые с каждым годом всё ближе расставляют свои базы к российской границе.
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