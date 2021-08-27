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"Их тысячи": Пентагон сбился, считая боевиков ИГ* на американской авиабазе "Баграм" в Афганистане

27 августа 2021, 21:15  •  120 • Политика
Пентагон сбился, считая боевиков ИГ на американской военной авиабазе "Баграм" в Афганистане. Американские военные не смогли точно сказать, сколько в стране боевиков.
Вопрос о террористах "Исламского государства"* в Афганистане был поднят во время пресс-конференции в США. Журналисты поинтересовались у официального представителя Пентагона Джона Кирби, сколько задержанных боевиков ИГ содержалось на авиабазе "Баграм" и почему их всех не вывезли, когда началась эвакуация.
У меня нет точного числа. Их тысячи. Мы передали объекты силам безопасности Афганистана, но они сдались талибам**, которые выпустили всех из тюрем,
- ответил он.
Напомним, что накануне в Кабуле произошла серия взрывов, жертвами которых стали 90 человек, включая 13 американских военных. Ответственность за теракты взяла на себя группировка "Исламское государство". После этого Вашингтон заявил, что сотрудничает с талибами и делится с ними разведданными, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить новые теракты. В США предупредили, что найдут виновных в этой трагедии.
* "Исламское государство", ИГ - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
** "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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