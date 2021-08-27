"Их тысячи": Пентагон сбился, считая боевиков ИГ* на американской авиабазе "Баграм" в Афганистане

Пентагон сбился, считая боевиков ИГ на американской военной авиабазе "Баграм" в Афганистане. Американские военные не смогли точно сказать, сколько в стране боевиков.

Вопрос о террористах "Исламского государства"* в Афганистане был поднят во время пресс-конференции в США. Журналисты поинтересовались у официального представителя Пентагона Джона Кирби, сколько задержанных боевиков ИГ содержалось на авиабазе "Баграм" и почему их всех не вывезли, когда началась эвакуация.

У меня нет точного числа. Их тысячи. Мы передали объекты силам безопасности Афганистана, но они сдались талибам**, которые выпустили всех из тюрем,

- ответил он.

Напомним, что накануне в Кабуле произошла серия взрывов, жертвами которых стали 90 человек, включая 13 американских военных. Ответственность за теракты взяла на себя группировка "Исламское государство". После этого Вашингтон заявил, что сотрудничает с талибами и делится с ними разведданными, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить новые теракты. В США предупредили, что найдут виновных в этой трагедии.

* "Исламское государство", ИГ - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

** "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.