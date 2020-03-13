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"Их тут уже нет": Киев запретил строить российское посольство
13 марта 2020, 02:35 • 74 • Политика
Договор аренды земельных участков для строительства новых зданий посольства России в Киеве расторгнут. Такое решение принял городской совет украинской столицы. Депутат Юрий Сиротюк весьма категорично сообщил об этом. "Их [русских] тут уже нет", - написал он.
В 1998 году Россия получила в аренду участки в Киеве, на которых планировалось построить резиденцию посла, консульство и здание нового посольства. Территории в районе Подол по договору отдавались РФ на 49 лет. До сих пор строительство так и не было начато.
Теперь Киев разорвал договор аренды. Нашлось и объяснение для такого решения: нецелевое использование земель, а также невыполнение условий договора. Украинские власти собираются на месте, где должно было находиться новое посольство России, разбить несколько скверов.
"Их тут уже нет. И, надеюсь, больше никогда не будет", - написал украинский депутат Юрий Сиротюк на своей странице в Facebook.
Именно ему принадлежала идея разрыва договоров. Соавторами инициативы являются Игорь Мирошниченко, Владимир Назаренко и Иван Картавый. Сиротюк добавил, что "на ближайшие тысячи лет" Киеву не потребуются помещения для резиденции российских дипломатов. В очередной раз он назвал Россию страной-оккупантом.
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