"Их тут уже нет": Киев запретил строить российское посольство

В 1998 году Россия получила в аренду участки в Киеве, на которых планировалось построить резиденцию посла, консульство и здание нового посольства. Территории в районе Подол по договору отдавались РФ на 49 лет. До сих пор строительство так и не было начато.

Теперь Киев разорвал договор аренды. Нашлось и объяснение для такого решения: нецелевое использование земель, а также невыполнение условий договора. Украинские власти собираются на месте, где должно было находиться новое посольство России, разбить несколько скверов.

"Их тут уже нет. И, надеюсь, больше никогда не будет", - написал украинский депутат Юрий Сиротюк на своей странице в Facebook.

Именно ему принадлежала идея разрыва договоров. Соавторами инициативы являются Игорь Мирошниченко, Владимир Назаренко и Иван Картавый. Сиротюк добавил, что "на ближайшие тысячи лет" Киеву не потребуются помещения для резиденции российских дипломатов. В очередной раз он назвал Россию страной-оккупантом.