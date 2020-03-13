Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Врач не знал, что ему делать»: в Подмосковье умерла девочка со СМА, не дождавши...
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановк...
"Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас": Турчинов внезапно заяви...
«Заводы — это вчерашний день»: Украина раскрыла плюсы от обвала промпроизводства
Главная / Политика

"Их тут уже нет": Киев запретил строить российское посольство

13 марта 2020, 02:35  •  74 • Политика
Договор аренды земельных участков для строительства новых зданий посольства России в Киеве расторгнут. Такое решение принял городской совет украинской столицы. Депутат Юрий Сиротюк весьма категорично сообщил об этом. "Их [русских] тут уже нет", - написал он.
В 1998 году Россия получила в аренду участки в Киеве, на которых планировалось построить резиденцию посла, консульство и здание нового посольства. Территории в районе Подол по договору отдавались РФ на 49 лет. До сих пор строительство так и не было начато.
Теперь Киев разорвал договор аренды. Нашлось и объяснение для такого решения: нецелевое использование земель, а также невыполнение условий договора. Украинские власти собираются на месте, где должно было находиться новое посольство России, разбить несколько скверов.
"Их тут уже нет. И, надеюсь, больше никогда не будет", - написал украинский депутат Юрий Сиротюк на своей странице в Facebook.
Именно ему принадлежала идея разрыва договоров. Соавторами инициативы являются Игорь Мирошниченко, Владимир Назаренко и Иван Картавый. Сиротюк добавил, что "на ближайшие тысячи лет" Киеву не потребуются помещения для резиденции российских дипломатов. В очередной раз он назвал Россию страной-оккупантом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
13 марта 2020, 00:35
"Обманывают, грабят и убивают людей": Депутат Беседина обвинила Путина во всех грехах, но понимания не нашла
13 марта 2020, 00:35
Запуск "Северного потока - 2" неизбежен: Польский эксперт объяснил, почему США не смогут этому помешать
13 марта 2020, 00:35
Американцы в панике скупили авиабилеты, по-своему истолковав слова Трампа
13 марта 2020, 01:35
Кремль отреагировал на заявления о ценовой войне против РФ на рынке нефти
13 марта 2020, 01:35
Авось не пронесёт: в СФ отменили международную встречу из-за пандемии
13 марта 2020, 02:35
"Люди! Люди!": До травли Валентины Терешковой опустились и бывший мэр, и модные блогеры
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 марта 2020, 03:35
«Заводы — это вчерашний день»: Украина раскрыла плюсы от обвала промпроизводства
08 марта 2020, 23:35
Харьков: как умер массовый протест
07 марта 2020, 15:30
«Я вынужден их трогать»: в отношении подозреваемого в домогательствах детского тренера возбуждено уголовное дело
06 марта 2020, 17:30
«По глупости оформил на себя чужую машину»: мать осуждённого за разбой шесть лет пытается доказать невиновность сына
12 марта 2020, 02:35
Саудовская Аравия проиграет в "нефтяной войне" с Россией: Forbes назвал три причины
08 марта 2020, 19:35
Пентагон потребовал, чтобы русские перестали вести себя плохо. Захарова в ответ обещала военную стройку
09 марта 2020, 05:35
Зеленский дал Путину год и признался в обиде. Мария Захарова предложила ему инструкцию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.