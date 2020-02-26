"Их теперь будут сотни": В Сети рассказали об опасности освобождения Россией украинских браконьеров

По мнению некоторых комментаторов, из-за мягкого наказания браконьеры перестанут бояться вести свой промысел.

"Так они сейчас там расскажут, что у нас отпускают за такие нарушения, и завтра этих лодок сотни будут сыпать сети", - написал Виталий Яблонский.

"Пожизненное надо давать за такое", - выразил мнение ruslan rus.

Ранее, во вторник, украинский депутат Павел Мельник сообщил в Facebook, что четверых задержанных в России браконьеров - Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова - отпустили. Все они были арестованы по решению суда в Крыму за браконьерство в Азовском море.

Депутат отметил, что состояние моряков хорошее, они собираются вернуться домой.

Информацию об освобождении браконьеров подтвердила уполномоченный по правам человека в Республике Крым Лариса Опанасюк. По её словам, срок ареста истёк. За время пребывания в СИЗО у браконьеров претензий не возникло, пишет "РИА Новости".

Нарушители были задержаны пограничниками ФСБ в феврале. У них обнаружили 290 экземпляров камбалы - калкана, а также незаконную ставную сеть.

Капитан и все члены команды признали, что добывали рыбу браконьерским способом.