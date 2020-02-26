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"Их теперь будут сотни": В Сети рассказали об опасности освобождения Россией украинских браконьеров

26 февраля 2020, 03:09  •  84 • В мире
В Сети рассказали об опасности освобождения Россией украинских браконьеров: 25 февраля стало известно, что срок ареста нарушителей, задержанных в Азовском море, истёк и они возвращаются на Украину. "Их теперь будут сотни", - выразили обеспокоенность в соцсетях.
По мнению некоторых комментаторов, из-за мягкого наказания браконьеры перестанут бояться вести свой промысел.
"Так они сейчас там расскажут, что у нас отпускают за такие нарушения, и завтра этих лодок сотни будут сыпать сети", - написал Виталий Яблонский.
"Пожизненное надо давать за такое", - выразил мнение ruslan rus.
Ранее, во вторник, украинский депутат Павел Мельник сообщил в Facebook, что четверых задержанных в России браконьеров - Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова - отпустили. Все они были арестованы по решению суда в Крыму за браконьерство в Азовском море.
Депутат отметил, что состояние моряков хорошее, они собираются вернуться домой.
Информацию об освобождении браконьеров подтвердила уполномоченный по правам человека в Республике Крым Лариса Опанасюк. По её словам, срок ареста истёк. За время пребывания в СИЗО у браконьеров претензий не возникло, пишет "РИА Новости".
Нарушители были задержаны пограничниками ФСБ в феврале. У них обнаружили 290 экземпляров камбалы - калкана, а также незаконную ставную сеть.
Капитан и все члены команды признали, что добывали рыбу браконьерским способом.

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