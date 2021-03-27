"Их судьба…": Украинский министр пригрозил массовой депортацией жителей Крыма

На Украине пригрозили выгнать сотни тысяч живущих в Крыму граждан России. По словам украинского министра Алексея Резникова, речь идёт о переехавших на полуостров с материковой части России. "Поэтому их судьба… Я не люблю слово "депортация", - многозначительно произнёс он.

Киев грозит выгнать из Крыма полмиллиона человек, переехавших на полуостров с материковой части России. С таким громким заявлением выступил вице-премьер - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, Украина осуществит эту массовую акцию, как только Крым вернётся под контроль Незалежной. Политик заявил, что Россия якобы "размыла" население полуострова, что является "военным преступлением". Граждан, живущих в Крыму, Резников и вовсе назвал "пособниками преступления".

А потому, уверен он, с территории полуострова следует выдворить тех, кто въехал туда не через официальные пункты пропуска Украины.

"Поэтому их судьба… Я не люблю слово "депортация", оно несёт дух сталинского режима. Но украинским законодательством предусмотрено выдворение из страны", - произнёс украинец.

Резников считает, что ответы в гибридной войне "могут быть только гибридными". "Они не могут быть линейными, точно такими же. Они должны быть асимметричными", - приводит его слова "РИА Новости".

Напомним, Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией, хотя Москва не раз подчёркивала, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт.