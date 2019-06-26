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"Их судьба Киев не интересует, главное - спекуляция": МИД объяснил Украине, как освободить своих моряков
26 июня 2019, 23:09 • 83 • В мире
Ноты, раскрывающие возможности, которые Киев в рамках российского законодательства может использовать для освобождения украинских моряков, задержанных после "керченского инцидента", направил МИД России в трибунал ООН, а также в посольство Украины. "Реакция Киева подтверждает, что судьба моряков их не волнует, главное – спекуляция", - отметили в МИД.
В комментарии, распространенным российским внешнеполитическим ведомством, отмечено, что в отношении 24 украинских моряков продолжается уголовный процесс. Однако МИД России обратил внимание Украины на то, что для освобождения моряков Киев может задействовать ряд возможностей, существующих в рамках уголовно-процессуального законодательства России.
Кроме того, в нотах еще раз подтверждена позиция российской стороны о том, что к данной ситуации не могут быть применены процедуры урегулирования споров, предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву.
Напомним, ранее Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Кроме того, от России потребовали предоставить отчет о "керченском инциденте".
Однако "гамбургский ультиматум" Киева, связанный с решением Международного трибунала ООН по морскому праву (ITLOS), не впечатлил Кремль. Представителям же ITLOS, которые не имеют юрисдикции в данном вопросе, Москва предложила не лезть в чужие дела.
Кроме того, Киев пытался поднять вопрос о применении временных мер, отказавшись от двусторонних консультаций с Москвой, несмотря на готовность последней к диалогу. Единственный раунд переговоров прошёл 23 апреля 2019 года.
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