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"Их судьба Киев не интересует, главное - спекуляция": МИД объяснил Украине, как освободить своих моряков

26 июня 2019, 23:09  •  83 • В мире
Ноты, раскрывающие возможности, которые Киев в рамках российского законодательства может использовать для освобождения украинских моряков, задержанных после "керченского инцидента", направил МИД России в трибунал ООН, а также в посольство Украины. "Реакция Киева подтверждает, что судьба моряков их не волнует, главное – спекуляция", - отметили в МИД.
В комментарии, распространенным российским внешнеполитическим ведомством, отмечено, что в отношении 24 украинских моряков продолжается уголовный процесс. Однако МИД России обратил внимание Украины на то, что для освобождения моряков Киев может задействовать ряд возможностей, существующих в рамках уголовно-процессуального законодательства России.
Кроме того, в нотах еще раз подтверждена позиция российской стороны о том, что к данной ситуации не могут быть применены процедуры урегулирования споров, предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву.
"К сожалению, реакция украинской стороны на российскую ноту еще раз подтверждает, что ее интересует не столько судьба моряков, сколько сохранение возможности на ней спекулировать", — говорится в документе.
Напомним, ранее Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Кроме того, от России потребовали предоставить отчет о "керченском инциденте".
Однако "гамбургский ультиматум" Киева, связанный с решением Международного трибунала ООН по морскому праву (ITLOS), не впечатлил Кремль. Представителям же ITLOS, которые не имеют юрисдикции в данном вопросе, Москва предложила не лезть в чужие дела.
Кроме того, Киев пытался поднять вопрос о применении временных мер, отказавшись от двусторонних консультаций с Москвой, несмотря на готовность последней к диалогу. Единственный раунд переговоров прошёл 23 апреля 2019 года.

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