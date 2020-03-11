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"Их стоимость очень высока": Эрдоган перед журналистами повторил фейковую новость об уничтожении "Панцирей" в Идлибе

11 марта 2020, 03:35  •  46 • В мире
Вернувшись из Брюсселя, где президент Турции пытался уладить проблемы с ЕС, возникшие из-за резкого наплыва беженцев, он дал интервью журналистам, в котором сделал ряд "важных заявлений". Среди прочего Эрдоган повторил уже разоблачённый фейк об "уничтожении турецкими дронами ЗРПК "Панцирь" в количестве восьми штук. "Их стоимость очень высока", - похвалился президент.
Журналист задал Эрдогану вопрос, чем Турция может ответить на "нарушение режима прекращения огня", якобы предпринятого официальным Дамаском. В ответ турецкий президент сообщил, что "дополнительного пакета поставок американских комплексов Patriot ему не обещали, однако потребовали, чтобы Турция не вводила в действие купленные у России ЗРК С-400.
Затем Эрдоган, подтвердил, что в Идлибе сейчас стоят комплексы ПВО "Панцирь", есть они и в Ливии. При этом он заявил, что турецкие дроны "смогли уничтожить" сразу восемь таких ракетно-пушечных комплексов.
"Мы уничтожили восемь "Панцирей" в Идлибе с помощью наших беспилотников. Их стоимость очень высока, это важные системы ПВО", - цитирует его слова телеканал NTV.
Между тем несколько дней назад Минобороны Турции распространило видеоролики с демонстрацией уничтожения двух "Панцирей" в Сирии и Ливии. И оба они оказались фейками и представляют собой компьютерную графику. Например, на это указывает то, что "обломки" ЗРПК, разлетающиеся в разные стороны, одной формы, то есть размер одной и тоже копии обломков был просто масштабирован.
Различаются и следы шин от комплекса. Судя по видео, "Панцирь" уехал, после того как его "взорвали". Как отмечают некоторые интернет-порталы, это уже вторая подделка, опубликованная турецким оборонным ведомством за последнее время.

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